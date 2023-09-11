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فستان الشاشة الذي يتحكم فيه العقل: دمج الموضة والتكنولوجيا مع Raspberry Pi

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
فستان الشاشة الذي يتحكم فيه العقل: دمج الموضة والتكنولوجيا مع Raspberry Pi

قدمت أنوك ويبرشت، المصممة الشهيرة، مشروعًا مبتكرًا يسمى ScreenDress المطبوع ثلاثي الأبعاد، والذي يدمج التكنولوجيا والموضة باستخدام Raspberry Pi. ويتميز الفستان بشاشات متعددة تتغير في الوقت الفعلي بناءً على موجات الدماغ، مما يسمح لمرتديه بالتأثير بشكل مباشر على الفستان. يعرض هذا الابتكار، المعروف باسم ScreenDress، أحدث المكونات التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

يستخدم مرتدي الفستان مستشعر EEG، المعروف باسم مخطط كهربية الدماغ. يحتاج المستشعر إلى التدريب للتعرف على موجات الدماغ الأساسية لمرتديها مقابل الموجات المحفزة أو المركزة. عندما تصل موجات دماغ مرتديها إلى شدة معينة، تستجيب شاشات LCD الستة المستديرة الخاصة بالثوب من خلال عرض مقل العيون مع اتساع حدقة العين.

يتم دعم كل مقلة عين بواسطة Raspberry Pi Zero، الذي يتصل بشاشة LCD ويقوم بتحديثها وفقًا لذلك. تعمل سماعة رأس BCI ذات 4 قنوات، والتي تسمى Unicorn Headband، بمثابة مستشعر EEG وقد تمت طباعتها خصيصًا بتقنية ثلاثية الأبعاد لهذا المشروع، باستخدام طابعة HP Jet Fusion 3W. تم تصميم جميع المكونات المطبوعة ثلاثية الأبعاد بواسطة Wipprecht باستخدام تطبيق CAD القائم على المتصفح والمسمى Onshape.

تؤكد Wipprecht على سهولة تدريب نظام التعلم الآلي لكل مرتدي، حيث يستغرق الأمر دقيقتين فقط تقريبًا. تم عرض مشروع ScreenDress في مهرجان ARS Electronica في لينز بالنمسا وسيتم تقديمه في فعاليات أخرى في المستقبل.

إذا كنت تبحث عن مشروع Raspberry Pi لإلهام جانب الموضة الخاص بك، فمن المؤكد أن ScreenDress الذي يتحكم فيه العقل هو شيء يجب مراعاته.

المصادر: مسائل فوكسل

التعاريف:

  • Raspberry Pi: جهاز كمبيوتر ذو لوحة واحدة ميسور التكلفة ومتعدد الاستخدامات، ويشيع استخدامه في العديد من المشاريع التقنية.
  • مستشعر EEG: جهاز استشعار مخطط كهربية الدماغ يقيس ويسجل النشاط الكهربائي في الدماغ.
  • شاشات الكريستال السائل: شاشة الكريستال السائل، وهي شاشة عرض مسطحة تستخدم للإخراج المرئي.
  • سماعة رأس BCI: جهاز مثبت على الرأس يستخدم تقنية واجهة الدماغ والحاسوب للتحكم في الأجهزة أو التطبيقات الخارجية.
  • تطبيق CAD: برنامج تصميم بمساعدة الكمبيوتر يستخدم لإنشاء وتعديل التصميمات الرقمية للطباعة ثلاثية الأبعاد.

By فيكي ستافروبولو

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