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الانفجار الكوني المكتشف حديثًا أكثر سطوعًا من أي مستعر أعظم

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
الانفجار الكوني المكتشف حديثًا أكثر سطوعًا من أي مستعر أعظم

اكتشف علماء الفلك في جامعة كوينز بلفاست اكتشافًا مذهلاً لنوع من الانفجار الكوني يفوق سطوع كل المستعرات الأعظم التي تم رصدها تقريبًا على الإطلاق. ويُعتقد أن هذا الحدث النادر والمبهر، المعروف باسم AT2022aedm، قد حدث عندما اصطدم ثقب أسود بنجم. تم اكتشاف الانفجار لأول مرة بواسطة شبكة أطلس للتلسكوبات الآلية في هاواي وتشيلي وجنوب إفريقيا.

وبعد مزيد من البحث باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة في تشيلي، وجد الباحثون أن AT2022aedm يختلف عن أي مستعر أعظم معروف وله مدة أقصر بكثير. وصفها الدكتور مات نيكول من كوينز بأنها "واحدة من ألمع النجوم التي رأيناها على الإطلاق" وأشار إلى تلاشيها السريع، والذي كان على عكس اللمعان المطول للمستعرات الأعظم النموذجية.

ظل فريق علماء الفلك يبحث عن أقوى الانفجارات الكونية لأكثر من عقد من الزمن. وسلط الدكتور شوبهام سريفاستاف، من جامعة كوينز أيضًا، الضوء على الموقع المفاجئ للانفجار في مجرة ​​حمراء ضخمة تبعد عنا ملياري سنة ضوئية. من غير المتوقع أن تحتوي مثل هذه المجرات على نجوم كبيرة بما يكفي لتسبب المستعرات الأعظم.

كشفت البيانات التاريخية عن حدثين كونيين آخرين فقط لهما خصائص مماثلة، تم تحديدهما من خلال استطلاعات ROTSE وZTF في عامي 2009 و2020. وبسبب حداثة هذا الاكتشاف، أطلق فريق البحث على هذه الفئة الجديدة من الانفجارات الكونية اسم “Luminous Fast Coolers” (LFCs). ) بسبب سطوعها المذهل وتلاشيها السريع.

أثار اكتشاف AT2022aedm الإثارة بين العلماء وأتاح فرصًا لمزيد من الاستكشاف. وشدد الدكتور نيكول على أن البيانات التي تم جمعها تستبعد احتمال وجود مستعر أعظم آخر، وتشير إلى اصطدام ثقب أسود بنجم باعتباره التفسير الأكثر قبولا. إن تحديد المزيد من LFCs، خاصة في المجرات الأقرب، سيوفر وسيلة لاختبار هذه النظرية وتوسيع فهمنا لهذه الأحداث الكونية غير العادية.

مصادر:
- سكاي نيوز
- جامعة كوينز بلفاست

By فيكي ستافروبولو

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