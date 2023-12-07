أميري-ميرك: أذكى مطعم ألماني في أمريكا بقلم توتشي هوت رود

في بلدة صغيرة في وسط نيويورك، أخذت Tucci Hot Rods مفهوم الاستراحة إلى آفاق جديدة مع أحدث إبداعاتها. في حين قد يجادل المتشددون بأن تغيير سيارة مرسيدس 190E الكلاسيكية بمحرك Cosworth المطابق للأرقام هو أمر مقدس، إلا أن Tucci Hot Rods تطرح الاختلاف. وبدلاً من الالتزام بالقواعد التقليدية، قرروا إضفاء لمسة أمريكية حقيقية على سيارة السيدان الرياضية الألمانية هذه.

لقد اختفى محرك Cosworth، وحل محله القلب النابض للجيل الثاني من سيارة البيك أب Ford F-150 Raptor - EcoBoost V6. وتحت أيدي دوم توتشي الماهرة، تقوم التركيبات المخصصة بدمج محرك EcoBoost V6 بسلاسة في حجرة محرك 190E. لكن هذا المحرك ليس EcoBoost عاديًا، فقد تم تحويله إلى قوة مطلقة.

مزودًا بشاحنين توربينيين BorgWarner EFT6758 قادران على التعامل مع دفعة مذهلة تبلغ 30 رطل لكل بوصة مربعة، يولد هذا الريستومود حوالي 700 حصان للإطارات. مقترنًا بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات من Bowler-Tremec TKX Carbon Edition ومجموعة قابض ثنائية اللوح من تقنية القابض المتقدمة، فإنه يوفر تجربة قيادة مثيرة لا مثيل لها.

لم تتوقف Tucci Hot Rods عند هذا الحد. لضمان قدرة Ameri-Merc على التعامل مع كل هذه القوة، قاموا بتعديل نظام التعليق الأمامي من مجموعة مخصصة لـ SN95 Mustangs، مع مساميك Wilwood Superlite بأربعة مكابس ودوارات مقاس 13 بوصة. بفضل قوته الحصانية الوفيرة، يمكن لهذا الوحش أن ينحت المنعطفات برشاقة مركبة أقدم بكثير وربما ينجرف ببراعة.

تهانينا لشركة Tucci Hot Rods على إنشاء واحدة من أكثر المستحضرات الألمانية إثارة للإعجاب التي شوهدت في أمريكا في السنوات الأخيرة. يُظهر هذا الاندماج الفريد بين الهندسة الألمانية والقوة الأمريكية الإمكانيات اللامحدودة لتخصيص السيارات. على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى انقسام الآراء، إلا أنه لا يمكن إنكار الحرفية والأداء المذهلين لسيارة Ameri-Merc هذه.