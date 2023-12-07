سيارة مرسيدس 190E مخصصة: سيارة ألمانية متوحشة

في عالم الكلاسيكيات الأوروبية، تعتبر سيارة مرسيدس 190E ذات الأرقام المطابقة بمحرك Cosworth مثالًا للكمال. ومع ذلك، قد يثير الأصوليون حواجبهم عند رؤية نسخة معدلة، خاصة تلك الموجودة في وسط نيويورك. خضعت سيارة مرسيدس 190E هذه لعملية تحول مذهلة، حيث تم استبدال نظام نقل الحركة الأصلي الخاص بها بالقلب النابض للجيل الثاني من سيارة فورد F-150 رابتور - محرك EcoBoost V6.

هذا الإبداع المذهل من Restomod هو من بنات أفكار Dom Tucci، صاحب Tucci Hot Rods في مارسي، نيويورك. اشتهر توتشي وفريقه بخبرتهم في تخصيص سيارات فورد، وقد نجحوا في التعامل مع المشاريع التي تتضمن سيارات موستانج وبرونكو، وحتى تحويل صندوق EcoSport الاقتصادي للطرق الوعرة. ومع ذلك، مع سيارة مرسيدس 190E، كانوا يهدفون إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم واستكشاف إمكانيات جديدة.

لقد ولت محركات M102 ذات الأربعة مستقيمة أو M103 ذات الستة مستقيمة المجهزة في المصنع. ويحل محلهم محرك EcoBoost V6 المعدل، المعزز بشاحنين توربينيين من طراز BorgWarner EFT6758 يمكنه التعامل مع أكثر من 30 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط المعزز. هذا المحرك الهائل قادر على توفير قوة تقدر بـ 700 حصان للإطارات، مما يجعل 190 Cosworth الأصلية تبدو بطيئة بالمقارنة.

للتعامل مع هذه القوة الهائلة، قامت Tucci Hot Rods بتجهيز السيارة بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات Bowler-Tremec TKX Carbon Edition، تكملها مجموعة القابض ثنائية اللوح من تقنية القابض المتقدمة. يتميز الجزء الخلفي بترس تفاضلي من نوع Subaru STI مع محاور مصنعة خصيصًا، مما يضمن الأداء الأمثل على الطريق.

مع نظام التعليق الأمامي المقتبس من SN95 Mustangs، والمزود بفرجار Wilwood Wuperlite بأربعة مكابس ودوارات مقاس 13 بوصة، فإن هذا الريستومود جاهز للتغلب على المنعطفات بسهولة. كما أن وفرة قوتها الحصانية تعني أيضًا أن لديها القدرة على إحداث انجرافات مثيرة، مما يترك إطاراتها الخلفية على حافة الانفجار.

نرفع القبعات إلى Tucci Hot Rods لإنشاء واحدة من أروع الريستومودات الألمانية التي شوهدت في الولايات المتحدة لسنوات. تعتبر سيارة مرسيدس 190E المخصصة هذه بمثابة شهادة على مهارتهم، حيث تتخطى حدود ما هو ممكن وتبث حياة جديدة في سيارة كلاسيكية.