أعلى البلدان ذات أعلى انبعاثات الكربون للفرد

ملخّص: في حين أن أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الكربون في العالم هي عادة أكبر الاقتصادات، فإن تحليل نصيب الفرد من انبعاثات الكربون يكشف عن منظور مختلف. وتتصدر قطر القائمة، حيث تنتج ما يقرب من 36 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل مقيم في البلاد في عام 2021. وتليها البحرين والكويت مباشرة. ومن المثير للاهتمام أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري، مثل بروناي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، تحتل مكانة بارزة في قائمة الدول العشر الأولى من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون. كما أن الدول الجزرية مثل كاليدونيا الجديدة، وسانت مارتن، وبالاو لديها أيضًا انبعاثات كبيرة بسبب احتياجاتها من الطاقة. ومن ناحية أخرى، زادت انبعاثات منغوليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعها الزراعي. ومن الضروري النظر في أرقام نصيب الفرد إلى جانب إجمالي الانبعاثات للحصول على فهم شامل للبصمة الكربونية لأي بلد.

العنوان: دراسة نصيب الفرد من انبعاثات الكربون: نتائج مفاجئة

وبينما تسعى البلدان جاهدة للحد من انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ، فمن الأهمية بمكان تقييم نصيب الفرد من انبعاثات الكربون للحصول على فهم أوضح للمساهمات التي تقدمها مختلف البلدان. وفي حين تهيمن الاقتصادات الكبرى عادة على قائمة الدول المصدرة لانبعاثات الكربون، فإن رواية مختلفة تظهر عند حساب عدد السكان.

تحتل قطر، الدولة المعروفة بثروتها واحتياطيات الغاز الطبيعي، المرتبة الأولى في انبعاثات الكربون للفرد. وفي عام 2021، أنتجت قطر ما يقرب من 36 طنًا من ثاني أكسيد الكربون لكل مقيم، وهو ما يتجاوز بكثير نظيراتها في المراتب العليا. تسلط هذه النتيجة الضوء على البصمة الكربونية الكبيرة المرتبطة بالدول ذات الدخل المرتفع.

وتلي البحرين والكويت قطر عن كثب، حيث تحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون. وتعتمد هذه البلدان، مثل قطر، بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري، مما يساهم في ارتفاع معدلات انبعاثاتها. كما أن بروناي، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وجميعها اقتصادات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، تأتي أيضًا ضمن الدول العشر الأكثر إطلاقًا لانبعاثات الكربون للفرد.

ومن المثير للاهتمام أن الدول والأقاليم الجزرية ممثلة أيضًا بشكل كبير في القائمة. كاليدونيا الجديدة، وسانت مارتن، وبالاو، من بين دول أخرى، لديها عدد أقل من السكان ولكنها تحتاج إلى طاقة كبيرة، وعادة ما يتم تلبيتها من خلال استهلاك الوقود الأحفوري. مثل