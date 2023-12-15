دفاع رينجرز ينتظر عودة كاندريه ميلر

ملخص: يعتمد فريق نيويورك رينجرز على رجل الدفاع آدم فوكس لتعزيز مستواه في غياب كاندريه ميلر. بعد غياب 10 مباريات، عاد فوكس إلى الجليد في 29 نوفمبر وحقق أفضل أداء له حتى الآن في المباراة الأخيرة ضد تورونتو مابل ليفز. بالاشتراك مع رايان ليندغرين، سيطر فوكس على مباراته ضد الخط العلوي لـ Maple Leafs. على الرغم من تراجع مستوى رينجرز مؤخرًا، إلا أن أداء فوكس القوي يمنح الأمل لدفاع الفريق المتعثر.

كان الرينجرز يتعاملون مع حالة من التقلب في الجانب الدفاعي بسبب وضع ميلر غير المؤكد وتراجع الفريق مؤخرًا. عودة فوكس إلى مستواه لا يمكن أن تأتي في وقت أفضل. يحتاجه الرينجرز أن يكون اللاعب الذي كان عليه الموسم الماضي عندما فاز بكأس نوريس وكان دائمًا أحد أفضل المدافعين في الدوري.

في مباراة الثلاثاء ضد فريق Maple Leafs، كان للثنائي Fox-Lindgren تفوق مذهل في محاولات التسديد، والتسديدات، وفرص التسجيل، والفرص عالية الخطورة. لقد كانوا مهيمنين في المباراة وحدوا من فرص التسجيل لفريق Maple Leafs. أشاد المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت بفوكس لغرائزه الهجومية وقدرته المتميزة على تقديم المسرحيات.

وبينما عانى الثنائي جونز وشنايدر في بعض الأحيان، يعتقد لافيوليت أنهما كانا ضحايا سوء الحظ. على الرغم من الأرقام الطرفية الجيدة، إلا أن الزوج كان على الجليد لتسجيل أهداف أكثر من الأهداف التي سجلها. يرى لافيوليت الإمكانات الموجودة في رجال الدفاع الشباب ويعتقد أن بإمكانهم تحسين فارق الأهداف.

وسيتعين على الرينجرز انتظار عودة ميلر لتعزيز تشكيلتهم الدفاعية. في هذه الأثناء، سيعتمدون على فوكس وليندغرين لترسيخ الدفاع وتوفير الاستقرار. إذا تمكن فوكس من الاستمرار في الأداء على مستوى عالٍ، فسوف يفيد الفريق بشكل كبير أثناء محاولته تغيير موسمه. يحتاج الرينجرز إلى تعزيز دفاعهم، ويظهر أداء فوكس الأخير أنه على مستوى المهمة.