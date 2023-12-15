الإغلاق المؤقت للمنحدرات بين طريق ساوثرن ستيت باركواي وميدوبروك ستيت باركواي

أعلنت وزارة النقل بولاية نيويورك عن الإغلاق المؤقت لبعض المنحدرات بين طريق Southern State Parkway وMeadowbrook State Parkway في هيمبستيد. ومن المقرر أن يتم الإغلاق يوم الخميس 7 ديسمبر من الساعة 10 مساءً حتى 5 صباحًا، إذا سمح الطقس بذلك. هذا الإغلاق ضروري لتسهيل صيانة الطريق السريع.

خلال أوقات الإغلاق، سيتم تحويل السائقين الذين يستخدمون عادةً مخرج 22N من طريق Southern State Parkway المتجه شرقًا إلى طريق Meadowbrook State Parkway المتجه شمالًا لاستخدام مخرج 24N بدلاً من ذلك. وبالمثل، يجب على أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى Southern Parkway المتجه شرقًا من Meadowbrook State Parkway المتجه جنوبًا استخدام المخرج M7E كبديل.

ومن المهم أن يدرك السائقون أن الغرامات المفروضة على السرعة في مناطق العمل تضاعف. لذلك، من الضروري توخي الحذر والالتزام بحدود السرعة عند السفر عبر هذه المنطقة.

بشكل عام، يعد إغلاق هذه المنحدرات إزعاجًا مؤقتًا ولكنه ضروري لضمان الصيانة المستمرة والسلامة للطرق السريعة. تلتزم وزارة النقل بولاية نيويورك بإبقاء سائقي السيارات على علم بأي تحديثات أو تغييرات خلال هذه الفترة.

يرجى ملاحظة أن أوقات الإغلاق هذه عرضة للتغيير حسب الظروف الجوية. يُنصح بالبقاء على اطلاع دائم بأي إعلانات أو إخطارات بخصوص عمليات الإغلاق.