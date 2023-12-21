تم إصدار الاستدعاءات لنماذج المركبات المختلفة

أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) مؤخرًا عدة استدعاءات لنماذج مختلفة من المركبات. تتناول عمليات الاستدعاء هذه مشكلات محددة قد تؤثر على سلامة وأداء المركبات. فيما يلي بعض عمليات الاستدعاء التي أعلنتها NHTSA:

سيارات كرايسلر رام

تستدعي شركة كرايسلر 142,150 سيارة من طراز رام موديل 2023-2024 بسبب عطل في وحدة التحكم في عمود التوجيه. قد يتسبب هذا العطل في تشغيل الأضواء العالية عند استخدام إشارة الانعطاف، مما قد يؤدي إلى إرباك السائقين الآخرين على الطريق وتقليل الرؤية. سيتم توفير بدائل مجانية لوحدة التحكم في عمود التوجيه المعيبة من قبل التجار. ومن المتوقع أن يبدأ الاستدعاء برسائل الإخطار المرسلة إلى المالكين في 17 يناير 2024.

إنفينيتي QX60

تستدعي نيسان 20,051 من سياراتها إنفينيتي QX2022 موديل 2024-60. يعالج الاستدعاء مشكلة في نظام الإضاءة الأمامية المتكيف (AFS)، والذي قد يفشل في ضبط المصابيح الأمامية للأسفل عند سرعات معينة. وهذا يمكن أن يضعف الرؤية ويزيد من خطر وقوع حادث. سيقوم التجار بإصلاح إعدادات وحدة توزيع الطاقة الذكية (IPDM) دون أي تكلفة على المالكين. سيتم إرسال رسائل الإشعار في 12 يناير 2024.

فورد F-150

أصدرت شركة فورد استدعاءين منفصلين لطرازات F-2022 لعام 150. الاستدعاء الأول يشمل 18,527 مركبة بسبب خلل في مصابيح التوقف. قد تومض الأضواء عند تشغيل المصابيح الأمامية، مما يؤثر على الرؤية وينتهك معايير السلامة. أما الاستدعاء الثاني فيشمل 5,118 سيارة فورد F-150 Lightning. قد تواجه هذه المركبات خللًا برمجيًا يؤثر على تشغيل نظام التحكم في الاستقرار الكهربائي (ESC). لمعالجة هذه المشكلات، سيقوم وكلاء Ford بتحديث برنامج وحدة تشغيل LED وبرنامج وحدة واجهة بروتوكول الملحقات (APIM)، على التوالي. سيتم إخطار المالكين عبر البريد، وسيتم إجراء الإصلاحات أو التحديثات اللازمة مجانًا.

مرسيدس بنز GLE450e الهجينة

تستدعي مرسيدس بنز 2,797 من سياراتها طراز 2024 GLE 450e الهجينة (PHEV). يعالج الاستدعاء خطأ برمجيا في برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) الذي يمكن أن يزيد من القوة المطلوبة لإيقاف السيارة. قد يؤدي ذلك إلى مسافات توقف أطول وزيادة خطر الاصطدام. سيقوم الموزعون بحل المشكلة عن طريق إعادة تشغيل برنامج وحدة التحكم ESP، والذي سيتم إجراؤه مجانًا. سيتم إرسال خطابات الإشعار إلى المالكين في 30 يناير 2024.

يُنصح أصحاب طرازات المركبات هذه بالاتصال بمراكز خدمة العملاء الخاصة بهم للحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة فيما يتعلق بعمليات الاستدعاء. ومن الأهمية بمكان معالجة هذه المشكلات على الفور لضمان سلامة وموثوقية المركبات المتضررة.