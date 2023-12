رالي تبيع الأرض للموئل من أجل الإنسانية من أجل تطوير الإسكان بأسعار معقولة

اتخذ قادة مدينة رالي خطوة مهمة لمعالجة ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال بيع قطعة أرض تبلغ قيمتها أكثر من 650,000 ألف دولار إلى منظمة Habitat for Humanity of Wake County مقابل دولار واحد فقط. سيتم استخدام العقار، الذي يقع بالقرب من منطقة GoRaleigh Park-and-Ride على طريق Poole، لبناء تسعة منازل مستقلة كجزء من مشروع حي Habitat for Humanity's Old Poole Place. ويهدف هذا التطوير إلى توفير خيارات الإسكان بأسعار معقولة لمشتري المنازل المؤهلين للدخل لأول مرة.

من بين المنازل التسعة، سيتم توفير منزلين في متناول الأسر التي تكسب ما يصل إلى 60% من متوسط ​​دخل المنطقة (AMI)، بحد أقصى للدخل يبلغ 67,980 دولارًا لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وستكون المنازل السبعة المتبقية في متناول الأسر التي تكسب ما يصل إلى 80٪ من AMI، بحد أقصى 90,650 دولارًا لعائلة مكونة من أربعة أفراد. تقدر المدينة أن أسعار المبيعات الأولية تبلغ حوالي 322,000 دولار أمريكي لأولئك الذين يستوفون حد AMI البالغ 60% وحوالي 354,000 دولار أمريكي لأولئك الذين يستوفون حد AMI البالغ 80%.

أعرب مدير المدينة مارشيل آدامز ديفيد عن سعادته بفرصة تملك المنازل بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن المدينة ظلت توفر باستمرار فرصًا للسكن بأسعار معقولة على مدار العام. ستسمح هذه الشراكة مع Habitat for Humanity لتسع عائلات أخرى بشراء منازل بأسعار معقولة وتحسين الوصول إلى وسائل النقل العام لسكان حي Old Poole Place.

بالإضافة إلى بيع الأراضي منخفضة التكلفة، قد تكون الأسر أيضًا مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 45,000 دولار من خلال برنامج مساعدة مشتري المنازل في رالي، والذي يساعد في دفع الدفعات الأولى وتكاليف الإغلاق الأخرى لزيادة خفض السعر الإجمالي للمنازل. ومن خلال دعم التطويرات ذات الأسعار المعقولة وإتاحة الأراضي بتكلفة منخفضة، تهدف المدينة إلى دعم المطورين في الحفاظ على القدرة على تحمل تكاليف السكن في المجتمع.

أعربت باتريشيا بورش، الرئيس التنفيذي لشركة Habitat Wake، عن امتنانها للشراكة طويلة الأمد للمدينة، وسلطت الضوء على التأثير الإيجابي الذي سيحدثه التعاون على زيادة الوصول إلى السكن لكل فرد في المجتمع. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمة منظمة الموئل من أجل الإنسانية المتمثلة في توفير منازل آمنة وبأسعار معقولة للمحتاجين.