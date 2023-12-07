يفتتح متجر Raising Cane's موقعًا ثانيًا في منطقة بيتسبرغ، ويجذب حشودًا هائلة

يصطف عشاق مطعم Raising Cane's بفارغ الصبر لساعات خارج المطعم الذي تم افتتاحه حديثًا على الطريق 30 في شمال فرساي، مما يمثل الموقع الثاني لسلسلة أصابع الدجاج الشهيرة في منطقة بيتسبرغ. وكانت الإثارة واضحة بينما كان العملاء ينتظرون الفرصة لتذوق أصابع الدجاج الشهيرة في المطعم.

للاحتفال بالافتتاح الكبير، نظمت الشركة سحبًا حيث أتيحت للعملاء فرصة الفوز بوجبات Cane المجانية لمدة عام. وكان من بين الفائزين المحظوظين جوزيف راسل، أحد سكان الجانب الشمالي، الذي عبر عن حبه لدجاج ريزينج كين وتوقعه لوصولها إلى المنطقة.

"نحن نقدم وجبات أصابع الدجاج. "هذا هو الشيء الوحيد الموجود في قائمتنا"، أوضح جاستن بيشيك، قائد المطاعم في منطقة Raising Cane's. "نحن نتناول وجبات أصابع الدجاج بشكل أفضل من أي شخص آخر. لدينا صلصة ريزينج كينز المميزة التي نصنعها من الصفر. إنها وصفة سرية يعدها المديرون طازجة كل يوم.

يمثل موقع شمال فرساي هذا الموقع الثامن لـ Raising Cane's في ولاية بنسلفانيا والمرتبة 759 في الدولة بأكملها. وبعد النجاح الذي حققه أول فرع محلي في أوكلاند في وقت سابق من هذا العام، تخطط الشركة لفتح موقعين آخرين في عام 2024: أحدهما في جنوب فايت والآخر في بليزانت هيلز. تجري حاليًا أعمال البناء لهذه المطاعم القادمة، ويمكن للعملاء المتحمسين أن يتطلعوا إلى تجربة النكهات الشهية لمطعم Raising Cane's في هذه المناطق الجديدة قريبًا.

مع استمرار ريزينج كينز في توسيع تواجدها في بيتسبرغ، فمن الواضح أن الطلب على أصابع الدجاج اللذيذة والصلصة المميزة لا يزال مرتفعًا. إن التزام العلامة التجارية بتقديم قائمة بسيطة ولكن لا تقاوم هو بلا شك صيغة رابحة تجعل العملاء يعودون للحصول على المزيد.