الطقس القاسي سيؤثر على نيوجيرسي في نهاية هذا الأسبوع

تقترب جبهة باردة قوية من ولاية نيوجيرسي، ومن المقرر أن تشهد المنطقة ظروفًا جوية قاسية نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة ورياح قوية ولاية جاردن ستيت، مع حدوث أسوأ طقس ليلة الأحد ويستمر حتى ساعة الذروة صباح يوم الاثنين. وقد تؤدي هذه الظروف إلى حدوث فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي وحتى تساقط بعض الثلوج في مناطق معينة.

تشير التوقعات الجوية لصباح الأحد إلى بداية هادئة للنهار، مع ضباب خفيف وسحب كثيفة ونسيم دافئ. ومع ذلك، بين الساعة 10 صباحًا والساعة 1 ظهرًا، ستنتشر الأمطار في جميع أنحاء نيوجيرسي، وستبدأ متفرقة ولكن من المحتمل أن تصبح غزيرة في بعض المناطق. طوال فترة ما بعد الظهر، تسوء حالة الطقس، وتصبح الأمطار أكثر ثباتًا وانتشارًا. ومع تشبع الأرض، يتزايد القلق من البرك والفيضانات، خاصة في المناطق التي قد تغمرها مصارف العواصف.

ومن المتوقع أن يحدث العبء الأكبر للعاصفة بين غروب الشمس ومنتصف ليل الأحد. خلال هذا الوقت، من المتوقع هطول أمطار غزيرة بفعل الرياح، مما يتسبب في مزيد من التأثيرات. ويستمر هطول الأمطار بعد منتصف الليل، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع دخول الجبهة الباردة. وبحلول صباح يوم الاثنين، قد تختلط الأمطار أو تتحول إلى الثلوج، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من الولاية.

تستعد ولاية نيو جيرسي للتأثيرات المحتملة لهذا الحدث المناخي القاسي. تعد الفيضانات المفاجئة مصدر قلق كبير، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​إجمالي هطول الأمطار حوالي 2 بوصة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من أن بعض المناطق قد تشهد ما يصل إلى 3 بوصات. وتجلب هذه العاصفة أيضًا رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة على طول الساحل، مما قد يؤدي إلى صعوبات في القيادة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع.

مع تحرك العاصفة، ستنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، مع وصول الارتفاعات إلى ما دون الأربعينيات إلى منتصف الأربعينيات طوال الأسبوع بأكمله. هناك احتمالية للتحول إلى مزيج شتوي أو تساقط الثلوج في وقت مبكر من صباح الاثنين، خاصة في الأجزاء الشمالية والغربية من الولاية.

يُنصح سكان نيوجيرسي بالبقاء على اطلاع بظروف الطقس المتغيرة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم خلال هذه الحالة الجوية القاسية.