توسعة WoW's Dragonflight: ليست شائعة كما هو متوقع

على الرغم من تسويقها على أنها "بداية العصر الثالث" وعودة إلى أيام مجد اللعبة، إلا أن توسعة Dragonflight من World of Warcraft فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات. وفقًا للإحصائيات التي تم جمعها من بيانات الغارة بواسطة Raider.IO، لم تشهد Dragonflight أبدًا نفس الارتفاع في الشعبية مثل التوسعات السابقة.

إنها حقيقة معروفة أن كل توسعة في WoW تتبع دورة حياة مماثلة: تدفق أولي للاعبين عند الإصدار، يليه انخفاض تدريجي في عدد السكان، وعودة طفيفة للاعبين خلال بداية الموسم الجديد. ومع ذلك، Dragonflight لم تشهد أبدًا نفس الزيادة في أعداد اللاعبين مثل التوسعات مثل Battle for Azeroth وShadowlands خلال مواسمها الأولى.

بعد مزيد من الفحص، من الواضح أن كلاً من Battle for Azeroth وShadowlands تمكنت من الاحتفاظ بعدد أكبر من اللاعبين مقارنة بـ Dragonflight. ومع ذلك، عانت هذه التوسعات أيضًا من انخفاض كبير في عدد الزعماء الذين تمت مداهمتهم بين الموسمين الأول والثاني.

إحدى النتائج المثيرة للاهتمام هي أن معدل إكمال غارات Dragonflight، وخاصة غارة Aberrus، أعلى مقارنةً بالتوسعتين السابقتين. يمكن أن يُعزى ذلك إلى صعوبة الغارة، حيث تم تصميم Aberrus عمدًا ليكون في متناول اللاعبين العاديين. في المقابل، كان لدى Shadowlands قبر الأوائل، وهي غارة صعبة تاريخيًا استغرقت 18 يومًا "السباق نحو العالم أولاً".

على الرغم من إعادة تصميم أشجار المواهب، وإدخال Dragonriding، وإزالة المحتوى المحدد بالوقت، لم تتمكن Dragonflight من جذب اللاعبين. التوسعات السابقة، Battle for Azeroth وShadowlands، اختبرت صبر اللاعبين، مما أدى إلى بحث الكثيرين عن الترفيه في مكان آخر. كان هذا واضحًا بشكل خاص أثناء جفاف المحتوى بين Shadowlands Patch 9.0 و9.1.

لا يزال مستقبل WoW غير مؤكد، والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان اللاعبون سيغيرون رأيهم. ومع ذلك، فمن الواضح أن Dragonflight لم تتمكن من إعادة نجاح التوسعات السابقة. الأمر متروك للمطورين لفهم مشاعر المجتمع وإجراء التغييرات اللازمة للحفاظ على تفاعل اللاعبين.

المصدر: إيزابيلا توماكيتش، Dot Esports