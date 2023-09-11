تصميم صناديق ذكية لتقليل تداخل الضوضاء في مواقع التلسكوبات الراديوية

قام فريق متعدد التخصصات من الخبراء بتطوير حل مبتكر لتقليل تداخل الضوضاء في مواقع التلسكوبات الراديوية. تعتمد التلسكوبات الراديوية على التقاط الإشارات الراديوية الخافتة من المصادر الكونية البعيدة، وأي نوع من الضوضاء يمكن أن يعطل أو يشوه هذه الإشارات، مما يعيق الدراسات الفلكية. وبالتالي، فمن الضروري الحفاظ على بيئة صامتة في موقع التلسكوب.

ولمعالجة هذه المشكلة، صمم الفريق "صناديق ذكية" متقدمة لتشغيل تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع منخفض التردد (SKA-Low) في غرب أستراليا. تم تجهيز هذه الصناديق الذكية للقضاء على الضوضاء الناجمة عن المعدات الإلكترونية مثل Wi-Fi والهواتف المحمولة وأجهزة التلسكوب والأدوات الأخرى داخل وحول منشأة الراديو.

ومن خلال 24 صندوقًا نموذجيًا ذكيًا جاهزًا للتركيب في موقع SKA، يهدف الخبراء إلى خلق بيئة خالية من الضوضاء تساعد على إجراء عمليات رصد فلكية دقيقة. من خلال توفير مصدر طاقة نظيف للتلسكوب، تعمل هذه الصناديق الذكية على منع أي تداخل محتمل للضوضاء يمكن أن يعيق اكتشاف إشارات الراديو الخافتة.

تم تصميم صناديق SMART بدقة للتأكد من أنها صامتة قدر الإمكان، وتجنب أي ضوضاء كهربائية أو ميكانيكية. وهذا أمر ضروري للحفاظ على حساسية التلسكوب الراديوي وتمكين جمع البيانات بدقة.

وسيمهد نجاح هذه المبادرة الطريق لتحسين الدراسات الفلكية من خلال تقليل تأثير مصادر الضوضاء الخارجية في مواقع التلسكوبات الراديوية. ومن خلال الجمع بين الخبرات من مختلف التخصصات، أظهر الفريق أهمية التعاون في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العلمية.

يسلط هذا التطور الضوء على الجهود المستمرة لدفع حدود علم الفلك وتعزيز فهمنا للكون. ومع تركيب الصناديق الذكية، سيكون تلسكوب SKA-Low في غرب أستراليا مجهزًا تجهيزًا جيدًا لتقديم اكتشافات رائدة في مجال علم الفلك الراديوي.

التعاريف:

– التلسكوبات الراديوية: الأجهزة المستخدمة لكشف ودراسة الموجات الراديوية المنبعثة من الأجرام السماوية.

– تداخل الضوضاء: إشارات أو اضطرابات غير مرغوب فيها تؤدي إلى تعطيل استقبال إشارات الراديو المطلوبة.

- الصناديق الذكية: أنظمة طاقة كهربائية متقدمة مصممة لتقليل تداخل الضوضاء في مواقع التلسكوبات الراديوية.

مصادر:

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