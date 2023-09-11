تأين الماء الناجم عن الإشعاع المرتبط بأيونات المعادن المذابة: دراسة تلقي الضوء على آليات الضرر

كشفت دراسة دولية حديثة نشرت في مجلة Nature Chemistry عن رؤى جديدة حول الآليات الكامنة وراء الضرر الإشعاعي على المستوى الجزيئي. يكشف البحث عن مدى حدوث تأين موضعي واسع النطاق للمياه بسبب العمليات فائقة السرعة الناتجة عن التأين على المستوى الأساسي لأيونات المعادن المذابة.

الضرر الإشعاعي، خاصة في الأنظمة البيولوجية، يكون مدفوعًا في المقام الأول بتأين جزيئات الماء والتكوين اللاحق للجذور والإلكترونات منخفضة الطاقة. اقترحت النظريات السابقة أن الضرر الإشعاعي كان سببه في الغالب أحداث عشوائية على طول مسار الإشعاع، مما أدى إلى تأين الجزيئات الحيوية مباشرة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تتحدى هذا الرأي، حيث تبين أن بدء الضرر الإشعاعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأيونات المعادن المذابة في الماء.

بحث البحث في سلوك أيونات Al3+ في المحاليل المائية بعد التأين على المستوى الأساسي. لقد تم اكتشاف أن الاسترخاء الإلكتروني في هذه الأنظمة يتضمن عمليتين متتابعتين من عمليات الاضمحلال بوساطة نقل الإلكترون المذاب. تؤدي خطوات الاسترخاء هذه إلى تكوين أنواع شديدة التفاعل وتأين الماء، مما يؤدي إلى إنشاء "بؤر ساخنة" للضرر الإشعاعي.

هذه الدراسة لها آثار واسعة النطاق، وخاصة في سياق العلاج الإشعاعي لعلاج السرطان. يعد فهم آليات الضرر الإشعاعي أمرًا بالغ الأهمية لتحسين استراتيجيات العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم هذا البحث في التقدم في إصلاح جزيئات الحمض النووي وتطوير تدابير أكثر كفاءة للحماية من الإشعاع في مختلف المجالات.

استخدمت الدراسة تقنيات تجريبية متقدمة، بما في ذلك التحليل الطيفي للانبعاث الضوئي للسائل النفاث، بالإضافة إلى حسابات مبدئية عالية المستوى لتأكيد حدوث هذه العمليات المعقدة. إنه يمثل خطوة هامة إلى الأمام في فهمنا للأضرار الإشعاعية على المستوى الجزيئي، وتسليط الضوء على دور أيونات المعادن المذابة في بدء هذه العمليات.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول آليات تأين الماء الناتج عن الإشعاع وعلاقته بأيونات المعادن المذابة. إنه يوسع فهمنا للأضرار الإشعاعية وتطبيقاتها المحتملة في مختلف المجالات العلمية والطبية.

المصدر: كيمياء الطبيعة (DOI: 10.1038/s41557-023-01302-1)