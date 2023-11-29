مقالة جديدة: Rad يُحدث ثورة في بث الفيديو من خلال تكامل Web 3.0

حققت Rad، منصة بث الفيديو الرائدة، خطوات كبيرة في جولة التمويل الأخيرة بقيادة Ayre Ventures. لكن الثورة الحقيقية تأتي في شكل تكاملها مع BSV Blockchain، مما يؤدي إلى تغيير طريقة نشر المستخدمين للمحتوى وشرائه. الآن، تقدم Rad تجربة سلسة للمعاملات عبر الفيديو حسب الطلب (TVOD)، إلى جانب مقاطع فيديو NFT ذات الإصدار المفتوح أو المحدود.

لقد ولت أيام الاعتماد على المكونات الإضافية للمتصفح للوصول إلى محتوى Rad. ومع دمج BSV Blockchain، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتجربة تصفح وشراء مبسطة مباشرة من خلال المنصة. من خلال التخلص من الحاجة إلى مكونات إضافية تابعة لجهات خارجية، تعمل Rad على تمكين المبدعين والمستهلكين على حد سواء، مما يجعل استكشاف المحتوى الخاص بهم وتحقيق الدخل منه أسهل من أي وقت مضى.

ولكن هذا ليس كل شيء؛ عقدت Rad شراكة مع HandCash، وهي محفظة رائدة للهواتف المحمولة والويب، لتبسيط عمليات الدفع. يمكن للمستخدمين الآن ربط محافظ HandCash الخاصة بهم بـ Rad، مما يسمح بإجراء معاملات نقدية مباشرة وآمنة. سواء كان ذلك يدعم منشئي المحتوى المفضل لديك أو شراء مقاطع فيديو ذات إصدار محدود من NFT، فإن تكامل Rad مع HandCash يضمن عملية دفع خالية من المتاعب.

يمهد هذا التطور الرائد الطريق للتقدم المستقبلي في صناعة البث المباشر. بفضل القدرة على التوسع بسهولة إلى أشكال الدفع الأخرى، تعد Rad في طليعة قيادة الابتكار في عصر الويب 3.0. من خلال شراكتها مع HandCash وتكامل BSV Blockchain، قامت Rad بإزالة الحواجز وجعلت البث أكثر سهولة من أي وقت مضى.

مع استمرار تطور مشهد البث المباشر، تظل Rad ملتزمة بتوفير منصة متطورة تضع المبدعين والمستهلكين في المقام الأول. بفضل رؤيتها الجريئة، تضع Rad معيارًا جديدًا لبث الفيديو، مما يدفع الصناعة إلى الأمام نحو مستقبل Web 3.0.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو فيديو المعاملات عند الطلب (TVOD)؟

ج: يشير TVOD إلى نموذج يمكن للمستخدمين من خلاله الدفع مقابل محتوى الفيديو والوصول إليه على أساس فردي، بدلاً من الاشتراك في خدمة توفر وصولاً غير محدود إلى مكتبة المحتوى.

س: ما هي مقاطع فيديو NFT؟

ج: مقاطع فيديو NFT هي مقاطع فيديو رمزية غير قابلة للاستبدال، وهي عبارة عن أصول رقمية فريدة يمكن شراؤها وبيعها وامتلاكها. اكتسبت NFTs شعبية في عالم الفن والمقتنيات الرقمية، مما سمح للمبدعين بترميز أعمالهم وتقديم إصدارات محدودة للمعجبين.

س: ما هي سلسلة الكتل BSV؟

ج: إن BSV Blockchain هو بروتوكول blockchain يمكّن المستخدمين من تخزين ونقل الأصول الرقمية بشكل آمن. فهو يوفر شبكة لا مركزية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك تكامل Rad لنشر وشراء محتوى الفيديو.

س: كيف يعمل هاند كاش؟

ج: HandCash هي محفظة للهاتف المحمول والويب تتيح للمستخدمين ربط محافظهم الرقمية بمختلف التطبيقات والألعاب ومواقع الويب لتسهيل المعاملات النقدية الآمنة والسلسة. من خلال التكامل مع HandCash، يتيح Rad للمستخدمين إجراء الدفعات مباشرة داخل النظام الأساسي.