بحث جديد يهدف إلى إحداث ثورة في علاج سرطان الجلد باستخدام تكنولوجيا الكم

حصل الباحثون في معهد النانو بجامعة سيدني على عقد من منظمة Wellcome Leap غير الربحية لتطوير تكنولوجيا الكم لاستخدامها في القطاعين البيولوجي والصحي. ويهدف البرنامج الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات، والذي يسمى Quantum for Bio (Q4Bio)، إلى تحديد وإظهار التطبيقات في مجال صحة الإنسان التي ستستفيد من ظهور أجهزة الكمبيوتر الكمومية في السنوات القليلة المقبلة.

وسيركز فريق جامعة سيدني على استخدام تكنولوجيا الكم لتطوير جزيئات جديدة لعلاج سرطانات الجلد وتحسين واقيات الشمس. تكافح أجهزة الكمبيوتر التقليدية حاليًا للتنبؤ بدقة بالديناميكيات الكيميائية الكمومية في الجزيئات، وهو ما يمثل عنق الزجاجة الكبير في تطوير الأدوية. ومن خلال الريادة في الحلول الكمومية الجديدة وتطوير الخوارزميات لإجراء عمليات محاكاة كمية دقيقة، يأمل الفريق في تحسين نمذجة التفاعلات الكيميائية النشطة ضوئيًا بشكل كبير.

تحدث هذه التفاعلات بسرعات كبيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب فهم ودراسة آلياتها. وباستخدام عمليات المحاكاة الكمومية التناظرية، يستطيع العلماء إبطاء هذه العمليات بعامل يصل إلى 100 مليار مرة لمراقبتها وتحليلها بدقة. وقد نشر الفريق مؤخرًا بحثًا يوضح هذا التباطؤ الملحوظ في المحاكاة الكمومية.

يهدف الفريق متعدد التخصصات، بقيادة الدكتور تينغري تان، والأستاذ المشارك إيفان كاسال، والبروفيسور بابلو فرنانديز بينياس، إلى جمع الخبرات في تكنولوجيا الكم والكيمياء والأبحاث الطبية لمعالجة هذه التحديات المعقدة. يمكن أن تؤدي أبحاثهم إلى نهج جديد تمامًا لفهم الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى تصميم جزيئات مبتكرة للتطبيقات الطبية.

لا تزال تكنولوجيا الكم في مراحلها الأولى، لكنها تحمل وعدًا بإحداث ثورة في مجالات مختلفة، بما في ذلك تصميم الأدوية، وعلوم المواد، والتشفير. تعد جامعة سيدني، بما تتمتع به من قدرات بحثية شاملة وعالمية المستوى، مؤسسة مثالية لإجراء هذا البحث.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Quantum for Bio (Q4Bio)؟

ج: Q4Bio هو برنامج يهدف إلى تحديد وتطوير وإظهار تطبيقات تكنولوجيا الكم في صحة الإنسان.

س: ما هو التركيز الرئيسي لأبحاث جامعة سيدني في Q4Bio؟

ج: يركز فريق البحث على استخدام تكنولوجيا الكم لتطوير جزيئات جديدة لعلاج سرطانات الجلد وتحسين واقيات الشمس.

س: ما أهمية تكنولوجيا الكم في تطوير الأدوية؟

ج: يمكن لتكنولوجيا الكم أن تتنبأ بدقة بالديناميكيات الكيميائية الكمومية في الجزيئات، وهو عنصر حاسم في تطوير الأدوية التي تواجهها أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

س: ما هي عمليات المحاكاة الكمومية التناظرية؟

ج: تسمح عمليات المحاكاة الكمومية التناظرية للعلماء بإبطاء العمليات بمعامل 100 مليار مرة لمراقبة ودراسة التفاعلات التي تحدث بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن ملاحظتها في الوقت الفعلي.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على مجال الطب؟

ج: يمكن أن يؤدي البحث إلى أساليب جديدة في فهم الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى تصميم جزيئات مبتكرة للتطبيقات الطبية.

س: لماذا تعد جامعة سيدني مناسبة تمامًا لهذا البحث؟

ج: تمتلك جامعة سيدني واحدًا من أوسع وأعمق برامج تكنولوجيا الكم على مستوى العالم، مع خبراء عالميين في نظرية الكم، وتطوير الأجهزة والبرمجيات.