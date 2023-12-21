كوالكوم تستعد للسيطرة على سوق شرائح الهواتف الذكية GenAI، وفقًا لتقارير أبحاث Counterpoint

أصدرت شركة Counterpoint Research تقريرًا يتوقع أن تهيمن شركة Qualcomm على سوق شرائح الهواتف الذكية المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي (GenAI)، مع حصة سوقية تزيد عن 80% في العامين المقبلين. ردًا على ذلك، من المتوقع أن تحقق شرائح Dimensity 9300 من MediaTek مكاسب كبيرة في السوق.

ويشير التقرير إلى أن العام المقبل سيكون حاسما بالنسبة للهواتف الذكية GenAI، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن الشحنات ستصل إلى أكثر من 100 مليون وحدة في عام 2024. ويتوقع تحليل Counterpoint طويل المدى أنه بحلول عام 2027، ستصل شحنات الهواتف الذكية GenAI إلى 522 مليون وحدة مثيرة للإعجاب. تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 83%.

الهواتف الذكية GenAI، كما حددتها شركة Counterpoint، هي مجموعة فرعية من الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى أصلي، يتجاوز الاستجابات المبرمجة مسبقًا والمهام المحددة مسبقًا. ستتميز هذه الأجهزة بمواصفات أجهزة محددة وستقوم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المحسنة محليًا. تسلط شركة الأبحاث الضوء على أربعة مجالات رئيسية سيركز عليها مصنعو المعدات الأصلية على المدى القصير: توفير المعلومات، وبناء الصور، والترجمة المباشرة، وتطبيقات المساعد الشخصي.

في الوقت الحالي، تتصدر شركتا Samsung وQualcomm السوق نظرًا لعروض منتجاتهما المتقدمة وقدراتهما باعتبارهما "المحركين الأوائل"، وفقًا لـ Counterpoint. ومن المتوقع أن تستحوذ سامسونج على أكثر من 50% من حصة السوق في العامين المقبلين، على غرار نجاحها مع الهواتف الذكية القابلة للطي. ومن المتوقع أيضًا أن تحصل شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك Xiaomi وVivo وHonor وOppo، على حصة كبيرة في السوق.

ومن المتوقع أن تمثل الهواتف الذكية GenAI 4% من السوق في عام 2023، مع تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2024، وفقًا لتقديرات شركة Counterpoint. وتتوقع شركة الأبحاث أن تتجاوز شحنات الهواتف الذكية من GenAI نصف مليار وحدة وتصل إلى حصة سوقية تبلغ 40٪ بحلول عام 2027.

سيعتمد التمييز بين الهواتف الذكية من الجيل التالي من قبل مصنعي المعدات الأصلية بشكل كبير على تكامل تقنيات GenAI. وقد عرضت سامسونج بالفعل حالة استخدام هاتف Galaxy AI على الهواتف الذكية، مما يشير إلى الدور الحاسم الذي ستلعبه GenAI في تمييز الهواتف الذكية في السوق التنافسية بشكل متزايد.

في الختام، تستعد شركة Qualcomm للسيطرة على سوق شرائح الهواتف الذكية GenAI، بينما من المتوقع أن تحقق MediaTek مكاسب كبيرة. سيكون نمو الهواتف الذكية GenAI أمرًا بالغ الأهمية في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الشحنات نصف مليار وحدة بحلول عام 2027. وستعمل هذه التقنية الناشئة على تمييز الهواتف الذكية من حيث الوظائف والميزات، حيث تقود سامسونج المجموعة في الاعتماد المبكر والحصة السوقية. .