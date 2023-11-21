معالجات Snapdragon الجديدة من Qualcomm تحتضن الابتكار والتحديات

طرحت شركة Qualcomm أحدث معالجاتها المحمولة، Snapdragon 8 Gen 3 وSnapdragon 7 Gen 3، مما أدى إلى تطورات مثيرة إلى جانب المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسينات. يعرض هاتف Xiaomi 14 Pro من Xiaomi معالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي يوفر تحسينات ملحوظة في الأداء ولكن مع استهلاك أعلى للطاقة. من ناحية أخرى، لا تُظهر مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 سوى مكاسب متواضعة في الأداء مقارنة بأسلافها.

يتميز Snapdragon 8 Gen 3 SoC بتكوين متطور يتضمن نواة رئيسية واحدة وخمسة نوى للأداء ونواتين للكفاءة. وفي حين زاد استهلاك الطاقة لكل واط بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالطراز السابق Snapdragon 8 Gen 2 Plus، فقد انخفضت الكفاءة بنسبة 11 بالمائة. ومع ذلك، فإن شركة Qualcomm متفائلة بشأن التحسينات المستقبلية، حيث تتطلع إلى منصة Snapdragon X Elite التي تتميز بشرائح من فئة الكمبيوتر المحمول ونوى Oryon المبتكرة.

في المقابل، تقدم شريحة Snapdragon 7 Gen 3 تحسينات في كفاءة أداء الذكاء الاصطناعي، وتعد بتجارب ألعاب محمولة محسنة من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي الأفضل والاستخدام الفعال للطاقة عبر المهام. وتتميز الحزمة أيضًا بوظائف الكاميرا الفائقة وميزات الاتصال المتطورة، بما في ذلك تحديثات Wi-Fi وBluetooth المتقدمة. ومن المتوقع أن تقوم علامات تجارية مثل HONOR وvivo بإطلاق أجهزة تعمل بهذا المعالج في وقت لاحق من هذا الشهر.

على الرغم من أن Snapdragon 7 Gen 3 يظهر تحسينات طفيفة مقارنة بـ Snapdragon 7 Gen 1 الأقدم على Geekbench، إلا أن هناك مجالًا لتحسين البرامج لزيادة تعزيز الأداء. على سبيل المثال، حقق جهاز Honor 100، المجهز بالشرائح الجديدة، درجة أحادية النواة بلغت 1,139 درجة ودرجة متعددة النواة بلغت 3,375. هذه النتائج أفضل بشكل طفيف فقط من سابقتها Honor 90، التي سجلت 1,119 نقطة في اختبار النواة الواحدة و3,261 نقطة في اختبار النواة المتعددة.

وبالنظر إلى المستقبل، تظل شركة كوالكوم إيجابية بشأن شرائح الجيل التالي، لا سيما مع إمكانات نوى Oryon لمنصة Snapdragon X Elite، والتي يمكن أن تضع معايير جديدة للأداء والكفاءة في الأجهزة المستقبلية. مع تطور التكنولوجيا، تواصل شركة كوالكوم تجاوز الحدود، مما يمهد الطريق للابتكار في صناعة معالجة الأجهزة المحمولة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الميزات الرئيسية لمعالجات Snapdragon 8 Gen 3 وSnapdragon 7 Gen 3؟

يتميز معالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكوين نواة رئيسية واحدة، وخمسة نوى للأداء، ونواتين للكفاءة. يركز معالج Snapdragon 7 Gen 3 على كفاءة أداء الذكاء الاصطناعي، ويعد بتجارب ألعاب محسنة وميزات اتصال متقدمة.

2. هل هناك أي مخاوف بشأن معالج Snapdragon 8 Gen 3؟

في حين أن معالج Snapdragon 8 Gen 3 يقدم تحسينات كبيرة في الأداء، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في استهلاك الطاقة مقارنة بسابقه، طراز Snapdragon 8 Gen 2 Plus. ومع ذلك، تعمل شركة Qualcomm بنشاط على التحسينات المستقبلية من خلال منصة Snapdragon X Elite.

3. كيف يمكن مقارنة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 مع سابقاتها؟

تُظهر مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 تحسينات طفيفة فقط مقارنة بمجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 1 الأقدم من حيث الأداء. قد يكون تحسين البرامج عاملاً رئيسياً لزيادة تعزيز قدراتها.

4. ما هي العلامات التجارية التي من المتوقع أن تطلق أجهزة مدعومة بشريحة Snapdragon 7 Gen 3؟

ومن المتوقع أن تطلق علامات تجارية مثل HONOR وvivo أجهزة مزودة بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يوفر إمكانات ذكاء اصطناعي محسنة وتجارب ألعاب محسنة وميزات اتصال متقدمة.