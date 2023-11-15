تم افتتاح تعدد إرسال جديد بواسطة PVR INOX في مومباي وبوبانسوار

قامت شركة PVR Inox، إحدى سلاسل تعدد الإرسال الرائدة في الهند، مؤخرًا بافتتاح صالتين متعددتي إرسال جديدتين في مومباي وبوبانسوار. وشهد سعر سهم الشركة زيادة بنسبة 1% في التعاملات المبكرة بعد هذا الإعلان.

يتميز تعدد الإرسال الجديد في Jio World Center في مومباي بأحدث التقنيات، بما في ذلك نظام عرض الليزر بدقة 4K، ونظام الصوت المحيطي Dolby Atmos، والشاشات ثلاثية الأبعاد من الجيل التالي. وفي الوقت نفسه، يتميز مجمع الإرسال في Utkal Kanika Galleria Mall في بوبانسوار بأحدث الحلول المسرحية، بما في ذلك العرض بالليزر بدقة 3K، والصوت الغامر Dolby 4، وشاشات الجيل التالي ثلاثية الأبعاد.

ومع هذه الإضافات الجديدة، قامت شركة PVR Inox بتوسيع تواجدها في غرب الهند، حيث تقوم الآن بتشغيل 345 شاشة في 76 عقارًا، وكذلك في شرق الهند مع 138 شاشة في 36 عقارًا.

وقد عزز هذا الإطلاق الأخير مكانة PVR Inox كأكبر شبكة تعدد إرسال في الهند وسريلانكا، بإجمالي 1,711 شاشة عبر 359 منشأة في 114 مدينة.

يوفر مجمع Maison INOX المتعدد الذي تم افتتاحه حديثًا في Jio World Center تجربة مشاهدة أفلام غامرة لما يصل إلى 790 مشاهدًا، بما في ذلك شاشتي Insignia وشاشة IMAX واحدة و2 شاشات عادية. من ناحية أخرى، يعد المجمع المكون من 1 شاشات في بوبانسوار، والذي يتسع لـ 3 متفرجًا، هو الأول في المدينة الذي يتميز بجميع شاشات الليزر بدقة 4K.

قال أجاي بيجلي، المدير الإداري لشركة PVR INOX المحدودة: "نحن فخورون بافتتاح 10 شاشات في منطقتين مختلفتين من بلدنا مع مجموعة فريدة من الجماهير". "تسعى PVR Inox جاهدة لتطوير دور السينما كمساحات اجتماعية ووجهات ترفيهية مثالية خارج المنزل لتلبية التطلعات المتزايدة للمستهلكين من خلال تفضيلاتهم الفريدة لمشاهدة الأفلام."

تواصل PVR INOX توسيع نطاق وصولها وتوفير تجربة مشاهدة أفلام استثنائية للجماهير في جميع أنحاء الهند وسريلانكا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد الشاشات التي يعمل بها PVR INOX حاليًا؟

تدير شركة PVR INOX حاليًا أكبر شبكة متعددة الإرسال في الهند وسريلانكا، مع 1,711 شاشة عبر 359 عقارًا في 114 مدينة.

2. أين تقع المجمعات الجديدة؟

تقع المجمعات الجديدة التي افتتحتها شركة PVR INOX في مركز جيو العالمي، مومباي، ومول أوتكال كانيكا جاليريا، بوبانسوار.

3. ما هي التكنولوجيا المستخدمة في المجمعات الجديدة؟

تم تجهيز تعدد الإرسال في Jio World Center في مومباي بنظام عرض ليزر 4K، وصوت Dolby Atmos المحيطي، وشاشات ثلاثية الأبعاد من الجيل التالي. يتميز مجمع الإرسال في Utkal Kanika Galleria Mall في بوبانسوار بعرض ليزر 3K وصوت Dolby 4 غامر وشاشات الجيل التالي ثلاثية الأبعاد.

4. ما هي سعة الجلوس في دور السينما الجديدة؟

يمكن لمجمع Maison INOX المتعدد في Jio World Center أن يستوعب ما يصل إلى 790 شخصًا، بما في ذلك شاشتان Insignia وشاشة IMAX واحدة و2 شاشات عادية. يتسع تعدد الإرسال في Utkal Kanika Galleria Mall في بوبانسوار إلى 1 متفرجًا.

5. كيف تخطط PVR INOX لتعزيز تجربة مشاهدة الأفلام؟

تهدف PVR INOX إلى تطوير دور السينما كمساحات اجتماعية ووجهات ترفيهية مثالية خارج المنزل، مما يوفر تجربة مشاهدة أفلام غامرة وتجريبية تلبي التفضيلات المتطورة لرواد السينما.