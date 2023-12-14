12 عادة عليك تركها في الستينيات من أجل حياة أكثر إشباعًا

مع دخولنا الستينيات من العمر، من المهم إعادة تقييم عاداتنا وخيارات نمط حياتنا لضمان حياة أكثر سعادة وإشباعًا. في حين أن بعض العادات قد تكون مفيدة لنا في الماضي، إلا أنها قد لا تكون مفيدة مع تقدمنا ​​في السن. فيما يلي 60 عادة يجب عليك التفكير في التخلص منها بعد بلوغ الستين:

1. إعطاء الأولوية للاتصالات الاجتماعية: يعد البقاء نشيطًا اجتماعيًا أمرًا بالغ الأهمية للصحة العقلية. ابذل جهدًا لحضور التجمعات العائلية والتعرف على أشخاص جدد والمشاركة في الأنشطة المجتمعية للبقاء على اتصال.

2. التمرين المنتظم هو المفتاح: النشاط البدني ضروري للحفاظ على الصحة والحركة. اختر تمارين مثل المشي أو السباحة أو اليوغا، فهي لطيفة على المفاصل.

3. اعتماد عادات الأكل الصحية: تتغير احتياجاتنا الغذائية مع تقدمنا ​​في العمر. التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتقليل من الأطعمة المصنعة.

4. احتضن التكنولوجيا الجديدة: لا تقاوم التقدم التكنولوجي. إن احتضانها يمكن أن يعزز حياتك بعدة طرق، بدءًا من البقاء على اتصال مع أحبائك وحتى الوصول إلى المعلومات والخدمات.

5. تخلص من الفوضى: يمكن أن يؤدي تنظيم مساحة المعيشة الخاصة بك إلى الحصول على عقل أكثر صفاءً وتقليل التوتر. فكر في تقليص حجم العناصر التي لم تعد تستخدمها أو التخلص منها.

6. الفحوصات الصحية المنتظمة: تصبح الفحوصات المنتظمة أكثر أهمية مع تقدمك في السن. ابق على اطلاع بصحتك من خلال جدولة زيارات منتظمة لطبيبك.

7. كن منفتحًا على التجارب الجديدة: على الرغم من أن الروتين مريح، إلا أن الانفتاح على التجارب الجديدة يمكن أن يثري حياتك. جرب هوايات جديدة، أو سافر إلى أماكن جديدة، أو تعلم شيئًا جديدًا.

8. مسائل الصحة العقلية: انخرط في الأنشطة التي تعزز الصحة العقلية، مثل التأمل أو الاستشارة أو الانضمام إلى مجموعات الدعم. الصحة العقلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية.

9. ابق على اطلاع بالتكنولوجيا: على الرغم من أهمية أخذ فترات راحة من الأخبار، إلا أن البقاء على اطلاع بالعالم من حولك يمكن أن يكون أمرًا تمكينيًا وجذابًا.

10. اعتني ببشرتك: تحتاج بشرتك إلى رعاية إضافية مع تقدمك في العمر. استخدمي واقي الشمس بانتظام ورطبي بشرتك يوميًا للحفاظ على صحة بشرتك.

11. مارس الغفران: تخلص من الضغينة ومارس الغفران. إن التمسك بمظالم الماضي يمكن أن يكون ضارًا بصحتك العقلية. جلب المزيد من السلام في حياتك.

12. خطط لأموالك: لم يفت الأوان بعد للتخطيط لأموالك. اطلب المشورة من المستشارين الماليين وقم بوضع خطط لضمان أمنك المالي.

في الختام، إن التخلي عن بعض العادات مع تقدمك في العمر لا يتعلق بالقيود، بل يتعلق بالتكيف من أجل نوعية حياة أفضل. تقبل التغييرات والتحديات التي تأتي مع الشيخوخة، وتذكر أنه لم يفت الأوان أبدًا لبدء حياة أكثر سعادة وصحة. شارك هذه العادات مع الأصدقاء والعائلة، وشجع بعضكم البعض على إجراء هذه التغييرات الإيجابية لحياة أكثر سعادة بعد سن الستين!