مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو يناقش اقتراحًا جديدًا لمشروع قانون الماريجوانا الترفيهية

كان ممثل مستوصف الماريجوانا الطبي في حي ويستوود في سينسيناتي أول من تحدث في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ بولاية أوهايو يوم الثلاثاء. مع الاعتراف بأن ليس الجميع يدعم تقنين الماريجوانا، أكد الممثل، جيتلين، على أهمية تنفيذ القانون المؤيد للماريجوانا بشكل صحيح لتقليل النتائج السلبية المحتملة.

وحث جيتلين المشرعين على السماح للبالغين بشراء الماريجوانا من المستوصفات المرخصة، مشددًا على الحاجة إلى القضاء على السوق غير المشروعة من خلال تزويد سكان ولاية أوهايو بسهولة الوصول إلى المنتجات القانونية بأسعار تنافسية. ومع ذلك، فإن اقتراح مجلس الشيوخ الحالي الذي تتم مناقشته في كولومبوس يختلف بشكل كبير عن توصية جيتلين.

ويهدف الإجراء المقترح لمجلس الشيوخ إلى تعديل المسألة الثانية، التي وافق عليها الناخبون في يوم الانتخابات. تشمل التغييرات المقترحة رفع ضريبة مبيعات القنب من 10% إلى 15%، وتحويل التمويل بعيدًا عن المدن إلى الولاية، وتقليل فعالية منتجات القنب، والحد من كمية الماريجوانا التي يمكن للبالغين امتلاكها، وإلغاء توفير الزراعة المنزلية، وحظر الاستخدام العام للماريجوانا. تدخين الماريجوانا، وتحديد عدد من المستوصفات على مستوى الولاية.

يجادل منتقدو المسألة الثانية بأن مشروع قانون مجلس الشيوخ المقترح لا يذهب إلى حد كاف لمعالجة مخاوف الصحة العامة والسلامة. يزعمون أن حدود THC المقترحة لا تزال مرتفعة للغاية وأن الاستخدام المنتظم لـ THC عالي التركيز يمكن أن يؤدي إلى الإدمان وأضرار عقلية وجسدية خطيرة.

خلال جلسة الاستماع للجنة، أتيحت الفرصة لمختلف أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك مؤيدو ومعارضو تقنين الماريجوانا. بالإضافة إلى ذلك، حث الآباء، بما في ذلك أحد الوالدين الذين فقدوا طفلهم في حادث قيادة تحت تأثير الماريجوانا، المشرعين على إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى الحد من حالات الحوادث المرتبطة بالماريجوانا.

يواصل مجلس شيوخ ولاية أوهايو التداول بشأن التغييرات المقترحة على الإصدار الثاني مع اقتراب موعد بدء برنامج الماريجوانا الترفيهي. إن نتائج هذه المناقشات ستشكل إلى حد كبير مشهد تقنين الماريجوانا في الولاية.