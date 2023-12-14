تصاعد الجدل حول تقنين الماريجوانا في ولاية أوهايو

خاطب مالك مستوصف الماريجوانا الطبي من حي ويستوود في سينسيناتي لجنة مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، وسلط الضوء على عدم وجود توافق في الآراء بشأن مسألة تقنين الماريجوانا. في حين تمت الموافقة على القانون المؤيد للوعاء، المعروف باسم الإصدار الثاني، من قبل الناخبين في يوم الانتخابات ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا، فقد أثيرت مخاوف بشأن الصحة العامة والسلامة وتأثير ذلك على الأطفال. وشدد صاحب المستوصف على أهمية التقليل من النتائج السلبية المرتبطة بالتقنين من خلال القضاء على السوق غير الشرعية من خلال سهولة الحصول على المنتجات القانونية بأسعار تنافسية.

ومع ذلك، فإن اقتراح مجلس الشيوخ قيد المناقشة حاليًا في كولومبوس يمثل انحرافات كبيرة عن القانون المعتمد. يتضمن الاقتراح زيادة ضريبة مبيعات القنب، وتحويل التمويل من المدن إلى الولاية، وتقليل فعالية منتجات الماريجوانا، والحد من كمية الحشائش التي يمكن أن يمتلكها شخص بالغ، وإلغاء توفير الزراعة المنزلية، وحظر التدخين في الأماكن العامة، ووضع حد أقصى للزراعة. عدد المستوصفات المسموح بها على مستوى الولاية. ويرى المنتقدون أن مشروع القانون المقترح لا يذهب إلى حد كاف لمعالجة المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتركيزات العالية من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، والتي ثبت أنها تسبب الإدمان وتسبب أضرارا نفسية وجسدية خطيرة.

خلال جلسة اللجنة الحكومية العامة بمجلس الشيوخ، أسمع عدد كبير من الأفراد أصواتهم. وإلى جانب منتقدي ومؤيدي تقنين الماريجوانا، أعرب الآباء، بما في ذلك أحد الوالدين الذين فقدوا ابنتهم بشكل مأساوي بسبب سائق يعاني من ضعف الماريجوانا، عن مخاوفهم. وحثت الأم الحزينة المشرعين على إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى الحد من حالات القيادة تحت تأثير الماريجوانا.

مع احتدام الجدل حول تقنين الماريجوانا في ولاية أوهايو، يواجه المشرعون التحدي المتمثل في إيجاد توازن بين معالجة مخاوف الصحة العامة وتلبية مطالب أولئك الذين يؤيدون تقنين الماريجوانا للاستخدام الترفيهي. سيكون للقرارات المتخذة آثار كبيرة على الدولة لأنها تتغلب على تعقيدات تنظيم وإدارة الوصول إلى منتجات الماريجوانا.