نقدم لكم أحدث الساعات الذكية من pTron: التوليف المثالي بين الأسلوب والوظيفة

كشفت شركة pTron، وهي علامة تجارية مشهورة في مجال التكنولوجيا، مؤخرًا عن ساعتين ذكيتين متطورتين لتلبية احتياجات السوق الهندية المهتمة بالتكنولوجيا. تتميز هذه الأجهزة الحديثة، وهي Reflect MaxPro وReflect Flash، بمجموعة كبيرة من الميزات الاستثنائية التي من المؤكد أنها ستجذب انتباه المستهلكين. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه هذه الساعات الذكية الرائعة.

شاشة غامرة تتميز الساعة الذكية Reflect MaxPro بشاشة مذهلة عالية الدقة مقاس 2.01 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مما يغمر المستخدمين بصور نابضة بالحياة. وفي الوقت نفسه، يتميز جهاز Reflect Flash بشاشة عرض أصغر قليلاً مقاس 1.32 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مدمجة ولكنها أنيقة. يشتمل كلا الجهازين على زجاج منحني 2.5D للحصول على مظهر أنيق وسلس، إلى جانب سطوع أقصى يبلغ 600 شمعة في المتر المربع مما يضمن سهولة القراءة حتى في ضوء الشمس الساطع.

تتبع شامل للياقة البدنية تدرك شركة pTron أهمية نمط الحياة الصحي، ولهذا السبب تعطي الساعات الذكية Reflect MaxPro وReflect Flash الأولوية لتتبع اللياقة البدنية. مع 8 أوضاع رياضية نشطة ومجموعة صحية متكاملة، يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات SpO2 وأنماط النوم وعدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة والمسافة المقطوعة. حافظ على دوافعك وحقق أهدافك الصحية مع هذه الميزات التي لا تقدر بثمن.

متانة لا مثيل لها تم تصميم كلتا الساعتين الذكيتين، المجهزتين بتصنيف IP68، لتحمل قسوة أسلوب الحياة النشط. إنها توفر مقاومة استثنائية للماء في بيئات المياه العذبة حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. سواء كنت تسبح في حمام السباحة أو تتعرض لدش مطري غير متوقع، كن مطمئنًا إلى أن ساعتك الذكية ستبقى سليمة وجاهزة للعمل.

اتصال سلس ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء دون عناء باستخدام ميزة البلوتوث v5.0. تم تجهيز كل من الساعتين الذكيتين Reflect MaxPro وReflect Flash بميكروفون مدمج، مما يتيح إجراء مكالمات سلسة مباشرة من معصمك. استمتع بجودة صوت فائقة الوضوح واستمتع براحة الاتصال بدون استخدام اليدين أينما ذهبت.

تمديد عمر البطارية يعد جهاز Reflect MaxPro باستخدام مذهل لمدة 5 أيام بشحنة واحدة، مع وقت استعداد يصل إلى 15 يومًا. وفي الوقت نفسه، يوفر فلاش Reflect وقت استعداد يصل إلى 10 أيام، مما يضمن التشغيل دون انقطاع طوال روتينك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الساعات الذكية تقنية الشحن المغناطيسي، مما يتيح إعادة الشحن بالكامل خلال 3 ساعات فقط.

ميزات إضافية بالإضافة إلى وظائفها الأساسية، توفر الساعتان الذكيتان Reflect MaxPro وReflect Flash مجموعة من الميزات الإضافية التي تعزز تجربة المستخدم. يمكنك مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك بسلاسة، وتلقي إشعارات الوسائط الاجتماعية في الوقت الفعلي، والتحكم في كاميرا هاتفك الذكي عن بُعد، والاستمتاع بسهولة دعم المساعد الصوتي. تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة وظيفة الرفع والتنبيه، والتنبؤات الجوية، وميزة البحث عن الساعة، والمزيد.

مع طرح الساعات الذكية Reflect MaxPro وReflect Flash، وضعت pTron مرة أخرى معيارًا للابتكار في صناعة التكنولوجيا القابلة للارتداء. استمتع بتجربة التوليف المثالي بين الأسلوب والوظيفة في هذه الساعات الرائعة.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكن لهذه الساعات الذكية تتبع أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بي؟

نعم، توفر كل من الساعتين الذكيتين Reflect MaxPro وReflect Flash 8 أوضاع رياضية نشطة ومجموعة صحية شاملة لتتبع أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بك.

2. هل هذه الساعات الذكية مقاومة للماء؟

وبالفعل، تأتي هذه الساعات الذكية بتصنيف IP68، مما يضمن مقاومة الماء في المياه العذبة حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

3. كم تدوم البطارية؟

يوفر Reflect MaxPro 5 أيام من الاستخدام ووقت استعداد يصل إلى 15 يومًا عند الشحن الكامل. وفي الوقت نفسه، يوفر فلاش Reflect وقت استعداد يصل إلى 10 أيام.

4. هل يمكنني إجراء مكالمات باستخدام هذه الساعات الذكية؟

قطعاً! تم تجهيز كلتا الساعتين الذكيتين بتقنية Bluetooth v5.0 وميكروفون مدمج، مما يتيح لك إجراء المكالمات بسهولة.

5. ما هي الميزات الأخرى التي توفرها هذه الساعات الذكية؟

توفر هذه الساعات الذكية مجموعة من الميزات، بما في ذلك مزامنة جهات الاتصال وإشعارات الوسائط الاجتماعية والتحكم عن بعد في الكاميرا ودعم المساعد الصوتي وغير ذلك الكثير.