وفّر كثيرًا على منتجات سامسونج لموسم الأعياد

احصل على طلباتك اليوم لضمان التسليم قبل عيد الميلاد

إذا كنت لا تزال تبحث عن هدايا العيد المثالية، فلا تبحث سوى عن سامسونج. مع تخفيضاتهم الشتوية الاستثنائية التي تستمر لمدة أسبوع، يمكنك توفير الكثير أثناء العثور على الهدايا المثالية لأحبائك. ولكن تأكد من التصرف بسرعة - اليوم هو آخر يوم لتقديم طلباتك لضمان التسليم قبل عيد الميلاد!

تبذل سامسونج قصارى جهدها في موسم العطلات هذا لضمان حصول عملائها على هداياهم في الوقت المناسب. الطلبات المقدمة على متجرهم عبر الإنترنت بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم سيتم تسليمها بحلول 24 ديسمبر. لا تخاطر بخيبة الأمل بالانتظار لفترة طويلة – احصل على طلباتك الآن!

لن تتجنب أي حوادث شحن محتملة فحسب، بل ستوفر أيضًا مبلغًا كبيرًا من المال. تتضمن عروض سامسونج الشتوية خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الهواتف الذكية وحتى الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. فيما يلي بعض العروض التي لن ترغب في تفويتها:

– وفر ما يصل إلى 1,000 دولار أمريكي على هاتف Galaxy Z Fold 5، بأسعار تبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا.

– احصل على Galaxy Z Flip 5 بخصم يصل إلى 64%، مما يخفض التكلفة إلى 399 دولارًا فقط.

– ادفع ما يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًا مقابل هاتف Galaxy S23 Ultra.

– يبدأ سعر هاتف Galaxy S23 FE بسعر 469 دولارًا أمريكيًا مع خصم فوري قدره 130 دولارًا أمريكيًا وزيادة في قيم التداول.

ولا يقتصر الأمر على الهواتف الذكية فحسب، بل يمكنك أيضًا العثور على عروض رائعة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. من سلسلة Galaxy Tab S9 إلى Galaxy Watch 6 وGalaxy Book 3، هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها بأسعار مخفضة.

لذلك لا تنتظر أكثر! استفد من التخفيضات الشتوية من سامسونج وتأكد من وصول هدايا العيد في الوقت المحدد. باستخدام هذه المدخرات، يمكنك أن تجعل كل شخص في قائمتك سعيدًا دون إنفاق الكثير من المال. قدم طلباتك اليوم واستمتع بموسم عطلة خالي من التوتر.