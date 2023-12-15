اقتراب الموعد النهائي: اطلب اليوم للحصول على تسليم مضمون لعيد الميلاد

ملخص: تحث سامسونج العملاء على تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بحلول اليوم، 15 ديسمبر، لضمان تسليم الهدايا قبل عيد الميلاد. وبعد هذا الموعد النهائي، ليس هناك ما يضمن وصول الطلبات في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات، مما يجعله وقتًا مثاليًا للتسوق للحصول على هدايا العيد المثالية.

مع اقتراب موسم العطلات بسرعة، تأكد من وصول هدايا سامسونج الخاصة بك في الوقت المحدد عن طريق تقديم طلباتك اليوم. ضمنت شركة Samsung التسليم قبل عيد الميلاد لجميع الطلبات المقدمة في متجرها عبر الإنترنت بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي الليلة. تجنب خيبة الأمل بسبب الوصول المتأخر واستفد من هذه الفرصة لتأمين هداياك في الوقت المناسب للاحتفالات الاحتفالية.

علاوة على ذلك، تجري الآن تخفيضات سامسونج الشتوية على قدم وساق، مما يوفر للعملاء توفيرًا كبيرًا عبر مجموعة من المنتجات. سواء كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد، أو جهاز لوحي، أو جهاز يمكن ارتداؤه، أو كمبيوتر محمول جديد، فإن سامسونج توفر لك كل ما تحتاجه. فيما يلي بعض العروض الرائعة المتاحة:

الهواتف الذكية:

– Galaxy Z Fold 5: احصل على خصم يصل إلى 1,000 دولار بأسعار تبدأ من 799 دولارًا.

- Galaxy Z Flip 5: استمتع بخصم يصل إلى 64%، مما يجعل التكلفة النثرية تصل إلى 399 دولارًا فقط.

– Galaxy S23 Ultra: ادفع ما يصل إلى 399 دولارًا عند شراء Galaxy S23 Ultra.

- Galaxy S23 FE: مع خصم فوري قدره 130 دولارًا وقيم استبدال محسنة، يمكنك امتلاك هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 469 دولارًا فقط.

أقراص:

– سلسلة Galaxy Tab S9: احصل على ترقية مجانية للتخزين ووفر ما يصل إلى 81% من السعر الكامل لأجهزة Galaxy Tab S9 Ultra أو S9+ أو S9.

– Galaxy Tab S9 FE: استفد من خصم فوري قدره 50 دولارًا على Galaxy Tab S9 FE وFE+.

– سلسلة Galaxy Tab S8: وفر ما يصل إلى 400 دولار عند شراء Galaxy Tab S8 Ultra أو S8+ أو S8.

الأجهزة القابلة للارتداء:

- Galaxy Watch 6: استمتع بخصم 80 دولارًا على Galaxy Watch 6 وGalaxy Watch 6 Classic.

– Galaxy Buds 2 Pro: وفر 60 دولارًا على سماعات الأذن اللاسلكية الأفضل من سامسونج.

- Galaxy Buds FE: استفد من خصم مذهل قدره 20 دولارًا على سماعات الأذن الصديقة للميزانية من سامسونج.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة:

– Galaxy Book 3: قم بشراء Galaxy Book 3 بسعر يبدأ من 800 دولار مع خصم يصل إلى 250 دولار.

– Galaxy Book 3 Ultra: يمكنك توفير ما يصل إلى 600 دولار أمريكي عند شراء Galaxy Book 3 Ultra، بأسعار منخفضة تصل إلى 1,800 دولار أمريكي.

- Galaxy Book 3 360: احصل على Galaxy Book 3 360 مقابل 700 دولار فقط بعد خصم 600 دولار.

لا تفوت هذه العروض المذهلة وفرصة وصول هدايا سامسونج الخاصة بك قبل عيد الميلاد. قدم طلبك اليوم واجعل موسم العطلات لأحبائك أكثر تميزًا!