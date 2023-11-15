احصل على أخدودك: يمكن لمالكي PlayStation 5 تسجيل موسيقى Apple مجانًا

نداء لجميع مالكي PlayStation 5! إذا كنت من محبي الموسيقى وتتطلع إلى تحسين تجربة الألعاب الخاصة بك، فلدينا بعض الأخبار المثيرة لك. لفترة محدودة، يمكن لمستخدمي PlayStation 5 الآن الاستمتاع بما يصل إلى ستة أشهر من موسيقى Apple Music المجانية من خلال وحدات التحكم الخاصة بهم.

سواء كنت مشتركًا جديدًا أو مشتركًا عائدًا، فمن المؤكد أن هذا العرض الحصري سيثير انتباهك. يمكن لمستخدمي Apple Music الجدد الاستمتاع بالمكتبة الواسعة والمجموعة المتنوعة من الأغاني لمدة ستة أشهر رائعة دون أي تكلفة. وفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان المشتركين العائدين الاستمتاع بالموسيقى الرائعة لمدة خمسة أشهر في المنزل.

للحصول على هذه الصفقة الرائعة، الأمر بسيط مثل الانتقال إلى تطبيق Apple Music على جهاز PS5 الموثوق به. توجه إلى شريط البحث أو حدد موقعه ضمن قسم "جميع التطبيقات" في علامة تبويب الوسائط. بمجرد العثور عليه، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حساب Apple ID الخاص بك، وفويلا! فلتبدأ الرحلة الإيقاعية.

مع سعر Apple Music عادةً عند 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا في كندا، يوفر لك هذا العرض إجمالي 54.95 دولارًا أمريكيًا أو 65.94 دولارًا أمريكيًا، اعتمادًا على حالة اشتراكك. يعد هذا جزءًا صحيًا من التغيير الذي يمكنك وضعه في تذاكر الألعاب أو الحفلات الموسيقية التي كنت تتطلع إليها.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها Apple وPlayStation لتزويد مستخدميهما بالهدايا المجانية. في وقت سابق من هذا العام، عرضت Apple اشتراك Apple TV+ لمدة ستة أشهر لمستخدمي PlayStation، مما يثبت أن هذا الثنائي الديناميكي يعرف كيفية التعامل مع قاعدته الجماهيرية المخلصة. بالإضافة إلى ذلك، كان تطبيق Apple TV أحد تطبيقات الوسائط الأولى التي عززت جهاز PS5، مما عزز الروابط بين قوى التكنولوجيا هذه.

لذلك، احصل على معدات الألعاب الخاصة بك، وقم بتشغيل جهاز PS5 الخاص بك، واستعد للتألق مع Apple Music - المزيج المتناغم المثالي لمغامرة الألعاب والمغامرة الموسيقية المطلقة!

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكنني الوصول إلى عرض Apple Music هذا على أي وحدة تحكم PlayStation؟

لا، هذا العرض متاح حصريًا لأصحاب PlayStation 5. لسوء الحظ، المستخدمون الذين لديهم نماذج PlayStation الأقدم غير مؤهلين.

2. هل لا يزال بإمكاني استرداد العرض إذا كنت مشتركًا حاليًا في Apple Music؟

نعم، يمكن لمشتركي Apple Music العائدين أيضًا الاستفادة من هذا العرض. تمنحهم الصفقة خمسة أشهر من الوصول المجاني إلى Apple Music.

3. ماذا لو لم يكن لدي معرف Apple؟

ستحتاج إلى معرف Apple للمطالبة بهذا العرض. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك بسهولة إنشاء حساب على موقع Apple الإلكتروني أو من خلال تطبيق Apple Music.

4. ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية؟

بمجرد انتهاء النسخة التجريبية المجانية، سيتم تحويل وصولك إلى Apple Music تلقائيًا إلى اشتراك مدفوع. تأكد من الإلغاء قبل انتهاء الفترة التجريبية إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في استخدام الخدمة.

5. هل يمكنني تنزيل الأغاني من Apple Music إلى جهاز PS5 الخاص بي؟

لا، القدرة على تنزيل الأغاني غير مدعومة على PlayStation 5. ومع ذلك، يمكنك بث الموسيقى مباشرة من خلال تطبيق Apple Music على وحدة التحكم الخاصة بك.