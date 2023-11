سوني تكشف عن تشكيلة مثيرة لـ PlayStation Plus في نوفمبر

By

أعلنت شركة سوني للتو عن قائمة ألعاب PlayStation Plus Premium وExtra Game Catalog لشهر نوفمبر. مع مزيج من الإصدارات الجديدة والعناوين الكلاسيكية، سيحظى المشتركون بالمتعة. أبرز ما في المجموعة هو لعبة تقمص الأدوار التي نالت استحسانًا كبيرًا، Dragon's Dogma: Dark Arisen، والتي تشق طريقها إلى الخدمة في 21 نوفمبر.

تم تطوير Dragon's Dogma بواسطة Capcom، وتم إصدارها في الأصل في عام 2012 لأجهزة PS3 وXbox 360. وحصلت لاحقًا على إصدار محسن، Dark Arisen، لأجهزة PS4 وXbox One في عام 2017. تتميز اللعبة بقصة آسرة حيث يواجه اللاعبون دور Arisen، البطل القوي الذي يبدأ في مهمة لهزيمة تنين ومنع نهاية العالم التي يتنبأ بها. بفضل تقاليدها الجذابة وآليات القتال الجذابة ونظام مرافقة البيدق المبتكر، اكتسبت Dragon's Dogma قاعدة جماهيرية مخصصة على مر السنين.

بالإضافة إلى Dragon's Dogma: Dark Arisen، تتضمن تشكيلة نوفمبر مجموعة متنوعة من العناوين. بدءًا من منفذ Teardown لجهاز PS5، المتوفر منذ اليوم الأول، وحتى الألعاب الكلاسيكية مثل Grandia وPaRappa the Rapper 2، هناك ما يناسب الجميع. عشاق ألعاب تقمص الأدوار على وجه الخصوص مستمتعون بلعبة Eiyuden Chronicle: Rising وNobunaga's Ambition: Taishi المدرجة أيضًا في القائمة.

في حين أن وصول هذه الألعاب الجديدة يمثل أخبارًا مثيرة، فمن الجدير بالذكر أن بعض الألعاب ستغادر كتالوج ألعاب PlayStation Plus في 21 نوفمبر. وسيكون لدى المعجبين حتى ذلك الحين للاستمتاع بألعاب مثل Ace of Seafood وDandara: Trials of Fear Edition و وقتي في بورتيا.

يمكن لمشتركي PlayStation Plus التطلع إلى شهر مليء بالإثارة في شهر نوفمبر، مع مجموعة رائعة من الألعاب للاستمتاع بها. سواء كنت من محبي ألعاب تقمص الأدوار أو تفضل الأنواع الأخرى، فهناك الكثير من الأشياء التي ستبقيك مستمتعًا. تأكد من وضع علامة على تقويماتك ليوم 21 نوفمبر عندما تصبح هذه العناوين الجديدة والمثيرة متاحة.

الأسئلة المتكررة

1. متى ستتم إضافة الألعاب الجديدة إلى PlayStation Plus Premium وExtra Game Catalog؟

ومن المقرر إضافة الألعاب الجديدة في 21 نوفمبر.

2. هل لعبة Dragon's Dogma: Dark Arisen تستحق اللعب؟

قطعاً! تعتبر Dragon's Dogma: Dark Arisen لعبة تقمص أدوار كلاسيكية تم الاستخفاف بها مع قصة مثيرة للاهتمام وآليات قتالية ممتعة ونظام مصاحب فريد من نوعه. إنه بالتأكيد يستحق التدقيق.

3. ما هي الألعاب التي ستغادر كتالوج ألعاب PlayStation Plus في نوفمبر؟

الألعاب التي ستغادر الكتالوج في 21 نوفمبر تشمل Ace of Seafood وDandara: Trials of Fear Edition وMy Time at Portia، من بين ألعاب أخرى.