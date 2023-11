يقوم PS Plus بتحديث الكتالوج بلعبة PS5 الجديدة والإصدارات التجريبية للمشتركين المميزين

By

في خطوة مفاجئة، شقت العديد من الألعاب طريقها بهدوء إلى باقات اشتراك PS Plus Extra وPremium. من ناحية، لدينا لعبة صغيرة نشرتها شركة Ubisoft والتي تقدم الآن نسخة PS5، ومن ناحية أخرى، مجموعة من العناوين المتاحة للعب المجاني من خلال الإصدارات التجريبية. هناك شيء يناسب الجميع، بما في ذلك لعبة تقمص الأدوار الرئيسية من Square Enix ولعبة الضرب التي أحدثت ضجة كبيرة عند إصدارها. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

لعبة يوبيسوفت الجديدة لجهاز PS Plus Extra

أولاً، أصدرت Ubisoft إصدارًا جديدًا لإحدى ألعابها الأصغر حجمًا دون أي إعلان مسبق. أضاف الناشر إصدار PS5 من لعبته UNO. نعم، أنت تقرأ بشكل صحيح. ولا تتسرع في تجاهل الأمر، حيث أن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة. ليس من قبيل الصدفة أن يتم إصدار نسخة جديدة. أصبح إصدار PS5 من UNO الآن جزءًا من كتالوج Ubisoft+ ويتم تقديمه كعملية "شراء مشترك" مع لعبة UNO الأصلية لجهاز PS4. وبالتالي، انضمت اللعبة أيضًا إلى المجموعة المتوفرة من خلال PS Plus Extra. يوفر إصدار PS5 هذا العديد من التحسينات الرسومية والصوتية لتتوافق مع المعايير الحالية.

فقط لإنعاش ذاكرتك، UNO هي لعبة بطاقات عائلية حيث الهدف هو التخلص من جميع الأوراق التي في يدك قبل خصومك. إنها لعبة ممتعة ومثيرة مع تطورات غير متوقعة. تقدم Ubisoft تعديلات على هذه اللعبة الشهيرة منذ سنوات، وفي كل مرة تتمكن من تحقيق نجاح بسيط.

الكثير من العروض التوضيحية الجديدة في PS Plus Premium

بعد ذلك، لدى مشتركي PS Plus Premium سبب للابتهاج، مع وصول موجة جديدة من العروض التوضيحية. تتضمن القائمة أكشن آر بي جي مع Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion، وألعاب إطلاق نار غير معقدة مثل Evil West، والعديد من محاكاة السباقات مثل TT Isle of Man وMotoGP 23. ومن الجدير بالذكر بين العروض التوضيحية لعبة Sifu، وهي لعبة ضرب متطلبة أثارت ضجة. عند صدوره، وذلك بفضل تصميم الرقصات الأنيقة والإخراج الفني الفريد. أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن Wizard with a Gun، إحدى أحدث ألعاب Devolver، هي أيضًا جزء من هذه المجموعة.

إصدارات تجريبية جديدة في PS Plus Premium

AFL 23

جوهر الأزمة: فاينل فانتسي السابع ريونيون

CyberTD

الغرب الشر

نقطة تلاقي

موتوغب شنومكس

رولر كوستر تايكون مغامرات ديلوكس

Sifu

Tri6: لانهائي

TT جزيرة مان: الركوب على الحافة 3

ساحر بمسدس

يقدم كل إصدار تجريبي ساعة واحدة أو أكثر من اللعب. كالعادة، يمكنك العثور على هذه الألعاب الجديدة مباشرةً في علامة التبويب التجريبية أو من خلال صفحة المتجر الخاصة بكل عنوان، وسيتم حفظ كل تقدمك في حالة قررت إجراء عملية شراء دائمة. الآن هو الوقت المثالي لإرضاء فضولك وتجربة هذه العناوين المثيرة!

أسئلة وأجوبة

هل يمكنني تشغيل إصدار PS5 من UNO إذا كنت أملك إصدار PS4 الأصلي؟

نعم، إصدار PS5 من UNO متاح كشراء مشترك. لذلك، إذا كنت تمتلك لعبة UNO الأصلية على PS4، فيمكنك أيضًا الوصول إلى نسخة PS5 دون أي تكلفة إضافية.

ما المدة التي يمكنني خلالها تشغيل الإصدارات التجريبية في PS Plus Premium؟

يقدم كل إصدار تجريبي عددًا محددًا من ساعات اللعب. قد تختلف المدة لكل لعبة، لذا من الأفضل التحقق من التفاصيل ضمن وصف اللعبة أو من خلال صفحة المتجر.

هل سيتم حفظ تقدمي إذا قررت شراء لعبة بعد تشغيل الإصدار التجريبي؟

نعم، سيتم حفظ أي تقدم تحرزه أثناء الإصدار التجريبي وترحيله إذا اخترت شراء اللعبة بشكل دائم.