رجل الوحدة متهم بتزوير شيكات لحضور حفل زفاف ابنة زوجته

ملخص: يُحاكم أحد رجال الوحدة حاليًا بتهمة استخدام جهاز كمبيوتر منزلي لتزوير شيكات ودفع أموال للبائعين الذين تم تعيينهم لحضور حفل زفاف ابنة زوجته عام 2020. يواجه جوزيف مالاجو تهمًا متعددة بالتزوير والسرقة والشيكات السيئة وحيازة أسلحة غير قانونية. يزعم الادعاء أن مالاجو استخدم شيكات مزورة في محل بقالة محلي وقام بصياغة شيكات مزورة يبلغ مجموعها أكثر من 20,000 ألف دولار لبائعي حفلات الزفاف. ارتدت الشيكات في وقت لاحق، مما أدى إلى عدم دفع البائعين. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على 11 سلاحًا في منزل مالاجو، ولم يُسمح له بحيازتها بسبب إدانات جنائية سابقة. ويقول محامي الدفاع إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات ملكية مالاجو أو حيازته للأسلحة.

العنوان: رجل الوحدة المتهم بتزوير الشيكات في عملية احتيال الزفاف

في قضية مذهلة تكشفت في مقاطعة ويستمورلاند، يجد رجل من الوحدة نفسه أمام المحكمة بتهمة استخدام شيكات مزورة لخداع البائعين الذين تم تعيينهم لحضور حفل زفاف ابنة زوجته. بدأت المحاكمة هذا الأسبوع، حيث يواجه جوزيف مالاجو عددًا لا يحصى من التهم بما في ذلك التزوير والسرقة وحيازة أسلحة غير قانونية.

وناشدت مساعدة المدعي العام، كاسيدي هاتن، المحلفين "تبني الفوضى" أثناء عرضها للقضايا الأربع ضد مالاجو. وشدد هاتن على أهمية شهود العيان وعمل الشرطة الدؤوب، والذي بدونه ربما كان من الممكن أن يمر هذا المخطط الاحتيالي دون أن يلاحظه أحد.

بدأت عملية الاحتيال المزعومة في أوائل سبتمبر 2020 عندما ورد أن مالاجو استخدمت شيكات مزورة في متجر بقالة محلي. يزعم المدعون أن Malago نجح في تزوير هذه الشيكات باستخدام معلومات الحساب المسروقة من وكالة سيارات قريبة. مع مرور الشهر، استمر في استخدام هذا التكتيك المخادع، مما أدى إلى بقاء بائعي حفلات الزفاف بدون أجر مقابل خدماتهم في حفل زفاف ابنة زوجته في 24 سبتمبر 2020، والذي أقيم في هيمبفيلد بارك.

وفقًا لهاتن، كتب مالاجو عدة شيكات احتيالية، تصل قيمتها إلى أكثر من 20,000 ألف دولار، باسم حساب تجاري وهمي. ولسوء الحظ بالنسبة للبائعين، ارتدت هذه الشيكات، مما تركهم في ضائقة مالية. وفي عمل آخر من أعمال الخداع، قام مالاجو بصرف شيك مزيف آخر في اتحاد ائتماني محلي في نهاية سبتمبر.

اكتشفت السلطات الأدلة التي احتاجتها أثناء تفتيش منزل مالاجو، وكشفت عن العديد من أجهزة الكمبيوتر التي يعتقد أنها استخدمت في إنشاء الشيكات المزورة. بالإضافة إلى ذلك، عثروا على 11 قطعة سلاح، مُنع مالاجو من حيازتها بسبب إدانات جنائية سابقة.

اعترض محامي الدفاع مارك آدامز بشدة على هذه المزاعم، مؤكدا أن الادعاء يفتقر إلى أدلة جوهرية لإثبات ملكية مالاجو أو حيازتها أو بيعها للأسلحة المصادرة. أثار آدامز أيضًا احتمال أن تكون زوجة مالاجو متورطة في كتابة الشيكات وتوزيعها على البائعين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، برئاسة القاضي تيم كريجر، طوال الأسبوع. ومع استمرار الإجراءات، ينتظر كل من الدفاع والادعاء الحكم الذي سيحدد مصير مالاجو.