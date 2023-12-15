خدمة امتراك الموسعة القادمة إلى ولاية أوهايو: ربط كليفلاند، كولومبوس، دايتون، وسينسيناتي

في تطور مهم للبنية التحتية لوسائل النقل في ولاية أوهايو، منحت الحكومة الفيدرالية التمويل لدراسة خدمة أمتراك الموسعة التي ستربط كليفلاند وكولومبوس ودايتون وسينسيناتي. هذه المبادرة، المعروفة باسم طريق 3C+D، هي واحدة من أربع مبادرات في ولاية أوهايو ستتلقى تمويلًا فيدراليًا لتخطيط وتطوير السكك الحديدية الموسعة للركاب عبر الولايات المتحدة.

كما اختارت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية الخدمة الجديدة والموسعة بين كليفلاند وتوليدو وديترويت لبرنامج تطوير الممرات الخاص بها. سيتم منح كل مسار من هذه المسارات مبلغ 500,000 دولار لتطوير خطة تطوير الخدمة، مع تحديد النفقات وعدد الركاب المحتمل وأوقات السفر والعوامل الرئيسية الأخرى المشاركة في توسيع الخدمة.

يرى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو شيرود براون أن هذه الأخبار بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز اقتصاد ولاية أوهايو. وهو يعتقد أن توسيع خدمة أمتراك سيوفر فرصًا أكبر، ويعزز نمو الأعمال، ويخلق فرص العمل، ويربط المجتمعات عبر الغرب الأوسط. لقد كان براون من أشد المدافعين عن تأمين التمويل اللازم لجعل توسع شركة أمتراك في ولاية أوهايو حقيقة واقعة، ويتعهد بمواصلة النضال من أجل مشاريع البنية التحتية الحيوية.

في حين أن هذا التمويل يمثل المرحلة الأولى من عدة سنوات من الدراسة للخدمة الموسعة، فإن المدير التنفيذي السابق لشركة All Aboard Ohio، ستو نيكلسون، أعرب عن تفاؤله. وهو يعتقد أن ولاية أوهايو يمكن أن تشهد خدمة جديدة للسكك الحديدية للركاب في غضون أربع إلى خمس سنوات إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ويأتي تمويل توسعات السكك الحديدية المستقبلية للركاب من برنامج تحديد وتطوير الممرات، وهو جزء من قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس في أواخر عام 2021. وقد استهدفت شركة أمتراك ولاية أوهايو منذ فترة طويلة للتوسع، معترفة بها كواحدة من أكثر الولايات المحرومة من حيث الخدمات. من السكك الحديدية للركاب.

لن تكون خدمة أمتراك المقترحة في ولاية أوهايو عبارة عن سكك حديدية عالية السرعة ولكنها ستركز بدلاً من ذلك على تحسين المسارات والبنية التحتية الحالية. تشير التقديرات الحالية إلى أن الرحلة بين كليفلاند وسينسيناتي ستستغرق حوالي 5 ساعات ونصف في البداية، ولكن مع تحسينات المسار، من المحتمل أن يتم تقليلها إلى 1 ساعات و2 دقيقة.

ومن شأن هذا التوسع أن يوفر لسكان ولاية أوهايو المزيد من الاتصال والوصول إلى خيارات النقل، مما يعود بالنفع على كل من السكان والشركات على حد سواء. مع تأمين التمويل الفيدرالي للتخطيط والتطوير، فإن ولاية أوهايو في طريقها إلى تحقيق رؤية خدمة أمتراك الموسعة التي ستربط المدن الكبرى في جميع أنحاء الولاية.