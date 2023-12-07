مقترح تمديد سن التقاعد لضباط الشرطة ورجال الإطفاء قيد الدراسة

يدرس مجلس مدينة شيكاغو حاليًا اقتراحًا بتمديد سن التقاعد لضباط الشرطة ورجال الإطفاء إلى ما بعد 63 عامًا. الفكرة وراء هذا الاقتراح هي معالجة المخاوف بشأن الاحتفاظ بضباط الشرطة وتخفيف النقص في الموظفين. وقد أثار هذا الاقتراح، الذي لا يزال في مراحل التخطيط، نقاشات بشأن مدى ملاءمة الأفراد الأكبر سنا لأدوار تتطلب جهدا بدنيا في إنفاذ القانون ومكافحة الحرائق.

وبينما يجادل البعض بأن هذه المهن أكثر ملاءمة للأفراد الأصغر سنا، يؤكد مؤيدو الاقتراح على الفوائد التي يمكن أن تجلبها. وتهتم النقابة التي تمثل القاعدة بشكل خاص بتمديد سن التقاعد من 63 إلى 65 عامًا، لأنها ستمنح الضباط خيار مواصلة العمل إذا رغبوا في ذلك.

يسلط رئيس لجنة الشرطة والإطفاء كريس تاليافيرو الضوء على الفوائد المالية التي يمكن أن يحققها هذا الاقتراح على نظام معاشات الشرطة المتعثر. ومع وجود نقص في الوزارة حاليا بحوالي 2,000 وظيفة، فإن السماح للضباط بالعمل لمدة عامين إضافيين سيمكنهم من المساهمة في معاشاتهم التقاعدية لفترة أطول.

ومع ذلك، هناك منتقدون يشككون في جدوى رفع سن التقاعد. يعتقد عضو المجلس المحلي نيك سبوساتو، وهو رجل إطفاء سابق، أن متطلبات الوظيفة يمكن أن تشكل تحديًا، حتى بالنسبة للأعضاء الأصغر سنًا في القسم. ويقترح خفض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من زيادته.

من ناحية أخرى، يرى المؤيدون أن إبقاء ضباط الشرطة ورجال الإطفاء الأكبر سنا في الخدمة يجلب صفات قيمة للإدارات، مثل القيادة والحكمة والخبرة. يعتقد عضو المجلس المحلي أنتوني نابوليتانو، الذي خدم كضابط شرطة ورجل إطفاء، أن النهج الأقدم والأكثر حكمة في العمل غالبًا ما يؤدي إلى نتائج إيجابية.

بالإضافة إلى ذلك، يميل الضباط الأكبر سنًا إلى تلقي عدد أقل من الشكاوى ضدهم ويشاركون في عدد أقل من الدعاوى القضائية، وفقًا للنائب الأول السابق لمشرف الشرطة أنتوني ريتشيو.

ولم تتم مناقشة مقترح تمديد سن التقاعد من قبل اللجنة حتى الآن. ومن المتوقع أن تتم مناقشته في الاجتماع المقبل في 18 ديسمبر. وسيكون للقرار بشأن تنفيذ هذا التغيير آثار كبيرة على أقسام الشرطة ومكافحة الحرائق في مدينة شيكاغو.