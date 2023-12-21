تقنية DP: الذكاء الاصطناعي الرائد في الحوسبة العلمية

تقتطع شركة DP Technology، وهي شركة صينية ناشئة، مساحة فريدة لنفسها في المشهد التكنولوجي من خلال التركيز على تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) على عمليات المحاكاة الجزيئية. مع الإيمان بقوة البحث العلمي من أجل تحسين البشرية، تبرز شركة DP Technology، المعروفة أيضًا باسم "الإمكانات العميقة"، عن منافسيها من خلال التأكيد على توسعها العالمي بدلاً من تجنب أصلها الصيني.

توفر شركة DP Technology، التي أسسها عالم الرياضيات Weinan E في عام 2018، مجموعة من الأدوات للحوسبة العلمية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي. تتضمن الحوسبة العلمية استخدام المحاكاة الحاسوبية للنماذج الرياضية لفهم وحل مشاكل العالم الحقيقي. تجد أدوات DP Technology تطبيقات في مجالات مختلفة، بما في ذلك أبحاث الأدوية الحيوية وتصميم السيارات وتطوير أشباه الموصلات.

في حين تم استخدام الذكاء الاصطناعي في الغالب لإنشاء النصوص والصور ومقاطع الفيديو، فإن تقنية DP Technology تستفيد من تقنيات التعلم الآلي لتعزيز عمليات المحاكاة الجزيئية. من خلال الجمع بين التعلم الآلي وعمليات المحاكاة الجزيئية، تعمل تقنية DP على تحسين سرعة ودقة عمليات المحاكاة، مما يتيح حل المشكلات بشكل أفضل في العالم المادي.

وفقاً للرئيس التنفيذي ومؤسس شركة DP Technology، صن وي جي، فإن نهج التجربة والخطأ التقليدي في البحث والتطوير لم يعد كافياً لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة بسرعة. ولمعالجة هذه المشكلة، قامت DP Technology بتطوير برامج ومنصات تساعد في اكتشاف المنتجات الجديدة وتطويرها. تتيح منصة الحوسبة العلمية الخاصة بهم محاكاة الخصائص الفيزيائية، في حين أن منصة SaaS الخاصة بهم تلبي بشكل خاص الدراسات قبل السريرية حول اكتشاف الأدوية.

وقد شهدت شركة DP Technology نجاحًا أوليًا في الصين، حيث حصلت على عقود بقيمة تقارب 100 مليون يوان. والآن، تستعد الشركة لتوسيع وجودها في الأسواق الغربية، مع التركيز بشكل خاص على الولايات المتحدة. على الرغم من كونها في وضع غير مؤات نسبيًا مقارنة بعمالقة التكنولوجيا مثل DeepMind، تهدف DP Technology إلى ترك علامة من خلال الاستفادة من مجتمعها مفتوح المصدر والمشاركة في المعارض التجارية التي تلبي الأبحاث الأساسية.

قد يشكل الطريق إلى التوسع الدولي تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، يظل صن متفائلاً، حيث يسلط الضوء على الطبيعة المشتركة للعلوم الأساسية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والتي يعتقد أنها ستستمر في تعزيز الانفتاح والشمولية. هدف DP Technology هو إحداث تأثير كبير على المسرح العالمي من خلال تطوير الحوسبة العلمية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الجزيئية.