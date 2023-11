سيتم إصدار البروفيسور لايتون وعالم البخار الجديد في عام 2025 على Nintendo Switch

أعلن Level 5 مؤخرًا أن اللعبة المرتقبة، البروفيسور Layton and the New World of Steam، ستصدر في عام 2025 على منصة Nintendo Switch. تم تحديث الموقع الرسمي للعبة بنافذة إصدار جديدة ومقطع دعائي مثير، مما يمنح المشجعين لمحة عما سيأتي.

تدور أحداث هذا الجزء الجديد من سلسلة البروفيسور لايتون بعد عام واحد من أحداث البروفيسور لايتون والمستقبل غير المجروح. تتكشف القصة في Steam Bison، أمريكا، حيث أحدثت المحركات البخارية المتقدمة للغاية ثورة في العالم، متجاوزة حتى التقدم التكنولوجي في لندن. حادثة غامضة في Steam Bison تمهد الطريق لمغامرة جديدة مع البروفيسور لايتون وتلميذه الموثوق به، لوك.

يواصل البروفيسور هيرشل لايتون، المعروف بخبرته في علم الآثار والألغاز، كشف الألغاز حول العالم. في هذه الأثناء، انتقل لوك تريتون، المتدرب الأول في لايتون، إلى الولايات المتحدة لأسباب عائلية. ومع ذلك، فإن شغفه بالألغاز لا يزال قائمًا، ويستخدم إبداعه الفطري لحل الألغاز اليومية واكتسب شعبية باسم "المحقق لوك".

مع إصدار اللعبة المقرر في عام 2025، تظهر تكهنات حول ما إذا كان سيتم إطلاقها أيضًا على وحدة تحكم الجيل التالي من Nintendo، والتي من المحتمل أن تسمى Nintendo Switch 2. على الرغم من أن هذا يبدو محتملًا، بالنظر إلى توقيت الإصدار، فمن المهم ملاحظة أن Nintendo قد صرحت سابقًا الالتزام بمواصلة الدعم لوحدة تحكم Switch الحالية حتى عام 2025.

يمثل البروفيسور لايتون وعالم البخار الجديد الإدخال العاشر في امتياز لايتون والدفعة الثامنة التي يظهر فيها هيرشيل لايتون كبطل الرواية. انتظر المشجعون بفارغ الصبر عودة لايتون في دور البطولة منذ ظهوره الأخير في لعبة التقاطع مع فينيكس رايت: المحامي الآس في عام 10. أحدث عنوان لايتون، رحلة لايتون الغامضة: كاتريل ومؤامرة المليونيرات، تم إصداره في البداية لجهاز Nintendo. 2014DS في عام 3 وحصلت لاحقًا على منفذ Switch في عام 2017.

بينما يستعد المستوى 5 للكشف عن هذه المغامرة الجديدة والمثيرة في عام 2025، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا ألغازًا محيرة للعقل، ورواية قصص مثيرة، وشخصيات ساحرة أصبحت مرادفة لسلسلة البروفيسور لايتون.