من المقرر افتتاح متجر الماريجوانا الجديد في مقاطعة أونونداغا الشمالية

يستعد مصارع محترف ومروج مصارعة سابق لافتتاح متجر لبيع الماريجوانا بالتجزئة في الجزء الشمالي من مقاطعة أونونداغا. حصل بنجامين دوير وجوش جانيريت مؤخرًا على موافقة من الولاية لتشغيل مستوصف في إطار برنامج مستوصف التجزئة المشروط المخصص للبالغين في نيويورك.

وأعرب دوير، الذي يتصارع تحت اسم بن حمين، عن سعادته بالانتقال من المصارعة إلى صناعة الحشيش. وقال دوير: "أنا متذوق للقنب، وكنت أبحث أيضًا عن طريقة للخروج من مصارعة المحترفين". "هذا يمكن أن يكون مستقبلي بأكمله."

الثنائي، الذي يعمل تحت اسم Raven Dispensaries LLC، ينتظر الفحص النهائي من الدولة لبدء البيع. لقد اختاروا Marketfair North في كلاي ليكون موقعهم، بعد أن وجدوا أن اختيارهم الأولي كان قريبًا جدًا من مدرسة ابتدائية. تبدو ساحة التسوق، التي تعد موطنًا لتجار التجزئة مثل Staples وJoann Fabrics وLarger of Life، واعدة لمشروعهم الجديد.

على الرغم من أن جانيريت لا يستهلك الماريجوانا شخصيًا، إلا أنه يرى هذه الفرصة كشيء جديد ومختلف في السوق. ويخطط الزوجان أيضًا لرعاية عمليات تبني الحيوانات الأليفة والمشاركة في الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمجتمع من خلال متجرهما.

وعلى الرغم من مواجهة حواجز على الطريق، فقد ثابر الثنائي. وتؤكد جانيريت على أهمية البقاء متفائلا ومرنا في مواجهة التأخير. قال: "عليك فقط أن تضحك". "ليس كل شيء يحدث بالسرعة التي تريدها."

إن إنشاء متجر الماريجوانا الجديد هذا لا يوفر خيارًا فريدًا للبيع بالتجزئة للمقيمين في المنطقة فحسب، بل يساهم أيضًا في الجهود المبذولة لمعالجة أوجه عدم المساواة السابقة في إنفاذ الجرائم المتعلقة بالماريجوانا. مع انتظار الموافقة النهائية، ينتظر المجتمع بفارغ الصبر افتتاح مستوصفات رافين في مقاطعة أونونداغا الشمالية.