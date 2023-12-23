أفراد العائلة المالكة يحتضنون موسم الأعياد ببطاقة عيد الميلاد المذهلة

تنشر عائلة ويلز فرحة العيد ببطاقة عيد الميلاد الجميلة بالأبيض والأسود لعام 2023. وقد التقط المصور جوش شينر العائلة المالكة في صورة كلاسيكية على أراضي وندسور. ويظهر في الصورة الأمير ويليام والأميرة كيت وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفي الصورة، تجلس الأميرة شارلوت على كرسي جلدي، محاطة بإخوتها ووالديها. ترتدي العائلة بأكملها ملابس بيضاء أنيقة وأحذية رياضية سوداء، بينما ترتدي الأميرات الجينز والأمراء يرتدين السراويل السوداء. الصورة تنضح بالأناقة والعمل الجماعي.

شارك أمير وأميرة ويلز البطاقة على وسائل التواصل الاجتماعي مع تسمية توضيحية تقول "بطاقة عيد الميلاد لعائلتنا لعام 2023 🎄❤️". تم إصدار الصورة بعد يوم واحد فقط من استضافة كيت لحفلها السنوي الثالث Royal Carols: Together at Christmas Event في كنيسة وستمنستر.

أبرزت خدمة الترانيم لهذا العام عائلة ويلز بأكملها، بما في ذلك الأمير لويس الذي قدم الكثير من اللحظات الرائعة. كما حضر الحفل أعضاء آخرون من العائلة المالكة، مثل الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني. وكان أقارب كيت، بما في ذلك والديها كارول ومايكل ميدلتون وشقيقتها بيبا ميدلتون، من بين الضيوف أيضًا.

يركز حدث Royal Carols، الذي سيتم بثه على شبكتي ITV1 وITVX في المملكة المتحدة في 24 ديسمبر، على تكريم الأفراد والمنظمات التي دعمت مجتمعاتهم طوال فترة الوباء. هذا العام، يتم تسليط الضوء على العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وهي قضية قريبة من قلب أميرة ويلز.

مع اقتراب موسم الأعياد، لا تشارك عائلة ويلز روح العطلة من خلال بطاقة عيد الميلاد الجميلة فحسب، بل أيضًا من خلال لفت الانتباه إلى القضايا المهمة والاجتماع معًا كعائلة محبة وداعمة.