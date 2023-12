تسريبات لفيلم Prince of Persia: The Lost Crown، تكشف عن العرض التجريبي القادم القابل للعب

مقطع دعائي مسرب للعبة المرتقبة، Prince of Persia: The Lost Crown، اجتاحت الإنترنت. كشف المقطع الدعائي، الذي تم تحميله عن طريق الخطأ بواسطة PlayStation البرازيل وتمت إزالته منذ ذلك الحين، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول اللعبة، بما في ذلك إصدار العرض التجريبي القابل للعب في 11 يناير.

في حين أن التسريب قد ترك المشجعين يشعرون بخيبة أمل بشأن الإعلان المفقود من جوائز الألعاب لهذا العام، فقد أثار بالتأكيد الكثير من الفضول والترقب. تمكن المشجعون ذوو التفكير السريع من التقاط اللقطات وإعادة تحميلها، مما سمح لجمهور أوسع بإلقاء نظرة على ما تقدمه اللعبة.

لا يركز المقطع الدعائي الذي تم الكشف عنه حديثًا على قصة اللعبة الجذابة فحسب، بل يوفر أيضًا مزيدًا من المعرفة حول طريقة اللعب نفسها. بدءًا من أقسام المنصات التي تتحدى الموت ووصولاً إلى تسلسلات القتال المكثفة، يعرض المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتين رسومات اللعبة المذهلة بصريًا ويقدم للاعبين سارجون، بطل اللعبة.

أمير بلاد فارس: التاج المفقود، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، يمثل نسخة جديدة من سلسلة المغامرات والحركة المحبوبة من Ubisoft. بينما لا يزال الناشر يعمل على إصدار Prince of Persia: The Sands of Time Remake، من المقرر أن يقدم The Lost Crown قصة مميزة بآليات ومرئيات مبتكرة.

في شهر يونيو، أتيحت الفرصة للاعبين المحظوظين لتجربة معاينة عملية للعبة. كانت ردود الفعل إيجابية للغاية، حيث أشاد اللاعبون بالتحول الفريد للعبة نحو أسلوب ميترويدفانيا ثنائي الأبعاد. لقد بعث هذا النهج غير المتوقع حياة جديدة في المسلسل، مما ترك المعجبين متحمسين ومتشوّقين لما سيأتي.

مؤخرًا، خلال عرض Nintendo Direct، تم الكشف عن المزيد من لقطات اللعب، مما يوضح الطبيعة المتطورة للعبة. مع كل لمحة، يواصل أمير بلاد فارس: التاج المفقود إثارة الإعجاب وبناء الترقب لإصداره القادم.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر وصول العرض التجريبي القابل للعب، فمن الواضح أن لعبة Prince of Persia: The Lost Crown تتشكل لتكون لعبة تظل وفية لجذورها مع تقديم تجارب جديدة ومثيرة للاعبين. يناير 2024 لا يمكن أن يأتي قريبًا بما فيه الكفاية!