لعبة أمير بلاد فارس الجديدة: نظرة منعشة على الامتياز

By

في تطور مفاجئ، أصدرت Ubisoft لعبة Prince of Persia جديدة تختلف عن توقعات المعجبين. تقدم هذه اللعبة التي تحمل عنوان "The Lost Crown" نهجًا جديدًا للامتياز، حيث تعرض طريقة لعب على طراز Metroidvania تجعل المعجبين في حيرة من أمرهم.

على عكس النسخة الجديدة التي طال انتظارها للعبة المحبوبة "The Sands of Time" التي صدرت عام 2003، والتي انتظرها المشجعون بفارغ الصبر، فإن "The Lost Crown" يأخذ قفزة في اتجاه مختلف. يلعب اللاعبون بشخصية سرجون، أحد الخالدين المكلفين بحماية بلاد فارس، في مغامرة مدتها 20-25 ساعة في جبل قاف الملعون تاريخيًا بعد خيانة هائلة.

إحدى الميزات البارزة في اللعبة هو نظام القتال الخاص بها، والذي يذكرنا بلعبة Prince of Persia الأصلية. يجب على اللاعبين إظهار ردود أفعال سريعة لتفادي هجمات الأعداء الذين يستخدمون أسلحة مختلفة. القتال صعب ويتطلب توقيتًا دقيقًا لإتقانه. تضيف معارك الزعماء المزيد من الإثارة، ولكنها تحقق توازنًا جيدًا بين التحدي والإحباط.

بالإضافة إلى القتال العنيف، تحافظ "The Lost Crown" أيضًا على دقة المنصات التي تتميز بها سلسلة Prince of Persia. سيحتاج اللاعبون إلى التنقل في بيئات غادرة، وعلى الرغم من أن الفشل لا يؤدي إلى الموت الفوري، إلا أنه سوف يستنزف جزءًا من شريط الصحة، مما يزيد من التحدي.

تقدم اللعبة أيضًا خريطة بأسلوب Metroidvania، تتطلب من اللاعبين استكشاف مسارات مختلفة وإعادة زيارة المناطق أثناء تقدمهم. في حين أن بعض اللاعبين قد يجدون هذا الاجتياز مرهقًا، إلا أنه يضيف عمقًا إلى طريقة اللعب ويسمح باكتشاف الترقيات والتمائم التي تعزز قدرات بطل الرواية.

من الناحية الرسومية، يترك The Lost Crown مجالًا للتحسين، لكن Ubisoft تعد بأداء سلس بمعدل 60 إطارًا في الثانية عبر جميع الأنظمة الأساسية. لا تزال الشركة تعمل على تحسين اللعبة، ومن المرجح أن يتم حل مشكلات الأداء البسيطة التي تمت مواجهتها أثناء المعاينة قبل الإطلاق الرسمي في منتصف شهر يناير.

في حين أن عملية الإعداد قد تكون نقطة خلاف لبعض اللاعبين، حيث تستغرق آليات القتال بعض الوقت لتتكشف، فإن "The Lost Crown" تقدم تجربة Metroidvania العميقة والواضحة والتي من المؤكد أنها ستسعد مشجعي Prince of Persia. بفضل أسلوبها الفريد في الامتياز وآليات اللعب المنعشة، لديها القدرة على بدء عام الألعاب 2024 بشكل جيد.