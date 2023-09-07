""الكشف عن الأكسجين-28: رسالة في سؤال عن السحر النووي""

إحدى معدات الباحثين بقيادة يوسوكي كوندو من معهد طوكيو للتكنولوجيا، عادت للمراقبة لأول مرة وهي نظير نادر للأكسجين، الأكسجين 28. تم اكتشاف هذا الأمر وتحققه من خلال مسرع الجسيمات في Riken، وهو معهد أبحاث نووي مشهور في اليابان.

يعتبر الأكسجين 28 بمثابة سحر مزدوج جديد بسبب وجود 8 بروتونات و20 نيوترونًا، وهي أسماء تعتبر سحرية في مجال الفيزياء النووية. تتوافق هذه الأسماء مع الحد الأقصى لعدد النوى التي يمكن التخلص منها على أريكة في ذرة جديدة.

بينما يعتبر الأكسجين 28 مستقرًا من الناحية النظرية بسبب بنيته السحرية، فإن مدة الحياة لا تتجاوز 10^-22 ثانية، وهو ما يجيب على السؤال بـ "السحر". لا يلاحظ باحثو Riken هذا النظائر بشكل مباشر، لكنهم يفتقدون وجودهم من خلال المسارات وطاقة الأكسجين 24 والنيوترونات المنبعثة عند التحلل.

يمثل اكتشاف الأكسجين 28 بمثابة استغلال، مما أدى إلى سقوط العديد من الأبحاث السنوية للعثور عليه. يستخدم الباحثون ذرة من الكالسيوم 48 موجهة إلى سلك من البريليوم، والذي ينتج عنه سلسلة من الذرات بالإضافة إلى القليل من الفلور 29. تم قصف هذا الأخير باستخدام أنبوب هيدروجين سائل، مما ينتج عنه الأكسجين 28 عند الاصطدام بين بروتون الفلور 29 وبروتون أنبوب الهيدروجين.

تم اكتشاف هذه السحرات الجديدة على الرغم من التشكيك في استقرار الذرات الجديدة. إنهم يسمحون أيضًا بفهم أفضل للتفاعل القوي، والذي هو جوهر تماسك الذرات الجديدة، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تكوين العناصر الكيميائية في الكون.

إن الأبحاث حول النظائر الغنية بالنيوترونات، مثل الأكسجين 28، تفتح نافذة لفهم الآليات التي تنتج في عناصر النيوترونات والتي تؤثر على تكوين العناصر الكيميائية الأساسية لوجودنا وتقنياتنا. com.moderes.

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– تعريف “السحر” في الفيزياء: [تعريف المصدر]

– تعريف “النظير” في الفيزياء: [تعريف المصدر]

– تعريف “قوة التفاعل” في الفيزياء: [تعريف المصدر]