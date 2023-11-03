جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100: حل مدمج قوي للحوسبة المبسطة

يعد جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100 بمثابة قوة مدمجة مصممة لتعزيز تجربة الحوسبة الخاصة بك دون زخرفة غير ضرورية. يوفر هذا الكمبيوتر الصغير، المتوفر الآن للطلب المسبق على Geekwills مقابل 219 دولارًا، أداءً موثوقًا وخيارات تخزين متعددة الاستخدامات، مما يجعله خيارًا عمليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن حل حوسبة مبسط.

مدعومًا بمعالج Intel N100، يوفر هذا الجيل الثاني عشر من خط Pentium/Celeron أداءً موثوقًا مع سرعة ساعة تصل إلى 12 جيجاهرتز. ومع رسومات Intel UHD، فإنه يضمن مرئيات سلسة وتجربة مشاهدة غامرة.

فيما يتعلق بالذاكرة، يدعم الكمبيوتر الصغير DD R4-3200 (مفرد)، مما يضمن إمكانات تعدد المهام بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر خيارات تخزين متعددة الاستخدامات مع فتحات M.2 2280-NVMe x1 و3.5 SATA x 2، مما يوفر مساحة واسعة لملفاتك وتطبيقاتك.

أصبح الاتصال أمرًا سهلاً مع جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100. ويتميز بدعم WiFi 6 وBluetooth 5.2، مما يضمن الاتصال بالإنترنت عالي السرعة والاقتران السلس مع الأجهزة المتوافقة. هذا التنوع يجعله خيارًا ممتازًا للإعدادات المختلفة.

ما يميز هذا الكمبيوتر الصغير عن غيره هو تصميمه المدمج، حيث تبلغ أبعاده 16.2 سم × 16.2 سم × 19.8 سم ويزن 1 كجم فقط. إن قابلية نقله تجعله مناسبًا للاستخدام المكتبي والمنزلي، مما يسمح لك بإعداد محطة عمل قوية في مساحات محدودة.

يوفر الكمبيوتر الصغير مجموعة من خيارات الإدخال/الإخراج، بما في ذلك منافذ HDMI وDP وType-C، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من شاشات العرض والأجهزة الطرفية. سواء كنت تتصل بشاشة أو تلفزيون أو أجهزة أخرى، فإن جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100 يلبي احتياجاتك.

يجمع الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100 بين الأداء الموثوق والتخزين متعدد الاستخدامات والاتصال المتقدم في حزمة مدمجة وخفيفة الوزن. إن تصميمه المدروس ومجموعة الميزات التي يتميز بها يجعله خيارًا عمليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن حل حوسبة مبسط بدون زخارف غير ضرورية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو سعر جهاز الكمبيوتر المصغر AOOSTAR WTR R1 N100؟

يتوفر جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100 للطلب المسبق على Geekwills مقابل 219 دولارًا.

2. متى سيبدأ الشحن والتسليم؟

سيبدأ شحن وتسليم جهاز AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC في نهاية شهر نوفمبر.

3. ما هي خيارات التخزين التي يوفرها الكمبيوتر المصغر؟

يدعم الكمبيوتر الصغير فتحات M.2 2280-NVMe x1 و3.5 SATA x 2، مما يوفر خيارات تخزين متعددة الاستخدامات.

4. هل يدعم الكمبيوتر الصغير الاتصال اللاسلكي؟

نعم، يتميز جهاز الكمبيوتر الصغير AOOSTAR WTR R1 N100 بدعم WiFi 6 وBluetooth 5.2، مما يضمن اتصال إنترنت عالي السرعة والاقتران السلس مع الأجهزة المتوافقة.

5. ما هي خيارات الإدخال/الإخراج المتاحة؟

يوفر الكمبيوتر الصغير منافذ HDMI وDP وType-C، مما يضمن التوافق مع مجموعة واسعة من شاشات العرض والأجهزة الطرفية.