وجدت دراسة جديدة أن الفيتامينات المتعددة قد لا توفر فوائد صحية

ملخص: تشير دراسة حديثة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة قد لا يوفر أي فوائد صحية بل وربما يكون ضارًا. ووجدت الدراسة أن الفيتامينات المتعددة لم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو تحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن. وبدلاً من ذلك، سلط الضوء على أهمية الحفاظ على نظام غذائي متوازن والحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة الكاملة.

العنوان: المفهوم الخاطئ للفيتامينات المتعددة: هل هي ضرورية حقاً؟

في اكتشاف صادم، تحدت دراسة جديدة الاعتقاد السائد بأن تناول الفيتامينات المتعددة مفيد لصحتنا. وخلافًا للرأي السائد، يشير البحث إلى أن هذه المكملات قد لا توفر أي مزايا كبيرة وقد تكون ضارة في بعض الحالات.

ولم تجد الدراسة، التي ركزت بشكل خاص على كبار السن، أي دليل يدعم الادعاء بأن الفيتامينات المتعددة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هذه المكملات ليس لها أي تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية. وهذا يتناقض مع الافتراضات القديمة بأن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تعزز صحة الدماغ وتمنع التدهور المرتبط بالعمر.

علاوة على ذلك، أكدت الدراسة على أهمية الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة الكاملة بدلا من الاعتماد على المكملات الغذائية. ووجدت أن اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية، كان أكثر فعالية في تعزيز نتائج صحية أفضل.

تتحدى نتائج هذه الدراسة صناعة بمليارات الدولارات تعتمد بشكل كبير على تسويق فوائد الفيتامينات المتعددة. غالبًا ما يدعي المصنعون أن هذه المكملات الغذائية يمكنها سد الفجوات الغذائية في وجباتنا الغذائية، لكن الأبحاث تشير إلى خلاف ذلك.

هذه المعلومات الجديدة تطرح السؤال: هل الفيتامينات المتعددة ضرورية حقًا؟ هل يجب أن نستمر في إنفاق أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس على هذه المنتجات أم نركز على تحسين نظامنا الغذائي العام من خلال الأطعمة الطبيعية غير المصنعة؟ فقط الوقت والمزيد من الأبحاث سيوفران إجابة قاطعة، ولكن في الوقت الحالي، قد يكون من الحكمة إعادة النظر في اعتمادنا على الفيتامينات المتعددة وإعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات بدلاً من ذلك.