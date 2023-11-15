LG Gram 2023: رفيقك المثالي لأسلوب الحياة المحمول

في عالم اليوم سريع الخطى والمتغير باستمرار، من المهم أن يمتلك المحترفون الأدوات المناسبة التي يمكنها مواكبة أنماط حياتهم المزدحمة. أدخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram الجديدة لعام 2023 - المزيج النهائي من القوة وقابلية النقل والمتانة. سواء كنت بدوًا رقميًا، أو رجل أعمال، أو محترفًا مشغولًا، فقد تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه لتكون الرفيق المثالي لأسلوب حياتك كثير التنقل.

إحدى الميزات البارزة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram 2023 هي تصميمها المدمج وخفيف الوزن للغاية. على الرغم من حجمها النحيف، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه تتميز بقوة عندما يتعلق الأمر بالأداء. مدعومًا بمعالج Intel Core من الجيل الثالث عشر ومزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR13 بسرعة 5 ميجاهرتز، فإنه يوفر سرعة فائقة وقدرات تعدد المهام بسلاسة. سواء كنت تعمل على مهام كثيرة المتطلبات أو تستمتع بمحتوى الوسائط المتعددة، يستطيع LG Gram التعامل مع كل ذلك بسهولة.

الميزة الرئيسية الأخرى لأجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram هي عمر البطارية المذهل. بفضل سعة البطارية التي تصل إلى 80 وات في الساعة في الطرازين مقاس 16 و17 بوصة و72 وات في الساعة في الطراز مقاس 14 بوصة، يمكنك العمل لساعات دون القلق بشأن نفاد الطاقة. لذا، سواء كنت في مقهى، أو على متن طائرة، أو تعمل في مكان بعيد، فإن LG Gram سوف يبقيك مستمرًا حتى تنتهي المهمة.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالقوة وقابلية النقل. يعطي LG Gram أيضًا الأولوية لأمانك وخصوصيتك من خلال نظام الأمان الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمسمى LG Glance by Mirametrix®. يضمن هذا النظام المبتكر أن تظل معلوماتك الحساسة محمية من خلال الكشف التلقائي عن عدم استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك وتشغيل آلية القفل الذاتي. حتى أنه ينبهك في حالة حدوث ظروف غير عادية، مثل الفقدان أو السرقة.

علاوة على ذلك، تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram بشاشة رائعة ذات نسبة عرض إلى ارتفاع عالية الدقة تبلغ 16:10. وهذا يعني أنك تحصل على مساحة شاشة أكبر بنسبة 11% مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 16:9. سواء اخترت الطراز مقاس 16 بوصة أو 17 بوصة، فسوف تستمتع بشاشة IPS مذهلة مضادة للتوهج تبلغ 400 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث متغير يتراوح من 31 هرتز إلى 144 هرتز.

لاستكمال أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram، تشتمل المجموعة أيضًا على شاشة LG Gram +view المحمولة. يمكن توصيل هذه الشاشة الخارجية خفيفة الوزن والمحمولة بأي كمبيوتر محمول من LG Gram عبر اتصال USB من النوع C، مما يوفر لك مساحة شاشة إضافية أينما ذهبت.

تجسد أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram حقًا القول المأثور "الأداة المناسبة للوظيفة المناسبة". وبفضل أدائها القوي ومتانتها القوية وميزاتها المبتكرة، فهي الخيار الأمثل للمحترفين الذين يقدرون كلاً من الأسلوب والمضمون.

أسئلة وأجوبة:

س: هل أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram متينة؟

ج: نعم، لقد اجتازت أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram شهادة اختبار المتانة العسكرية MIL-STD-810H، مما يضمن قدرتها على الأداء في ظل الظروف والضغوط البيئية المختلفة.

س: كيف يعمل نظام LG Glance by Mirametrix®؟

ج: تستخدم LG Glance by Mirametrix® تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن عدم استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك وتشغيل آلية القفل الذاتي. كما أنه يكتشف التهديدات الأمنية المحتملة، مثل وجود شخص يراقبك، ويقوم بطمس الشاشة لحماية خصوصيتك.

س: هل يمكنني توصيل جهاز الكمبيوتر المحمول LG Gram بالهاتف الذكي؟

ج: نعم، تعمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة LG Gram على دمج Intel Unison، مما يسمح بالتناغم السلس مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS. يمكنك تلقي إشعارات من الأجهزة المتزامنة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

مصادر:

- موقع إل جي الرسمي: lg.com