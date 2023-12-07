تعلن Met-Ed عن انقطاع التيار الكهربائي المقرر في مقاطعتي يورك وكمبرلاند

أعلنت شركة Met-Ed، شركة المرافق التي تخدم مقاطعتي يورك وكمبرلاند، عن انقطاعين قادمين مخطط لهما من أجل تنفيذ المشاريع الضرورية وضمان سلامة عمالها. على الرغم من أن هذه الانقطاعات قد تزعج بعض العملاء، إلا أنها ضرورية للحفاظ على نظام كهربائي موثوق وآمن.

في يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، سيواجه ما يقرب من 300 عميل في منطقة نيو بارك بمقاطعة يورك انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً. وقد بذلت Met-Ed جهودًا لإبلاغ العملاء بانقطاع التيار الكهربائي من خلال المكالمات الآلية؛ ومع ذلك، نظرًا لأرقام الاتصال القديمة، لم يتم الوصول إلى الجميع. يقيم العملاء المتأثرون بالقرب من العديد من الطرق بما في ذلك طريق Woolen Mill Road وطريق New Park Road والشارع الرئيسي وغيرها الكثير. وفي حالة حدوث ظروف جوية غير مواتية، فمن المقرر أن يكون تاريخ هطول الأمطار لهذا الانقطاع هو 9 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، في يوم الأربعاء 13 ديسمبر، سيؤثر انقطاع التيار الكهربائي المنفصل على 113 عميلًا في Mount Holly Springs، مقاطعة كمبرلاند من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا. وسيتم إخطار العملاء المتأثرين في هذه المنطقة بالانقطاع من خلال المكالمات الآلية. الشوارع المتأثرة تشمل شارع واتس، شارع نورث بالتيمور، شارع تشستنَت، وشارع وولنت. وفي حالة سوء الأحوال الجوية، فإن تاريخ هطول الأمطار لهذا الانقطاع هو 15 ديسمبر.

تأسف Met-Ed لأي إزعاج قد يحدث بسبب هذه الانقطاعات ولكنها تؤكد على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان نظام كهربائي موثوق. ويُنصح العملاء باتخاذ ترتيبات بديلة إذا لزم الأمر، مثل شحن الأجهزة الإلكترونية مسبقًا واستخدام مصادر الإضاءة التي تعمل بالبطارية أثناء انقطاع التيار الكهربائي. ستعمل Met-Ed بجد لتقليل التأثير وإكمال المشاريع في أسرع وقت ممكن.