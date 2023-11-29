مايكروسوفت تكشف النقاب عن سترة عيد الميلاد الحنين تحتفل بنظام التشغيل Windows XP

تواصل شركة مايكروسوفت تقليدها السنوي المتمثل في إطلاق "سترة عيد الميلاد القبيحة" مع اقتراب العطلة. هذا العام، تشيد السترة بأحد أنظمة التشغيل الأكثر شهرة في الألفية، Windows XP.

هل حلمت يومًا بالإعلان علنًا عن حبك لأحد أكثر أنظمة التشغيل شهرة في الألفية؟ حسنًا، يمكنك الآن ذلك مع أحدث منتجات Microsoft. بمناسبة عيد الميلاد، أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة "سترة قبيحة" جديدة تتميز بخلفية Windows XP الأسطورية مع تلها الأخضر وسماءها الزرقاء.

السترة متاحة للشراء على موقع Microsoft المخصص للتسويق مقابل 64.95 يورو (بغض النظر عن الحجم). سيحتاج العملاء إلى إضافة 13 يورو للضريبة وحوالي 30 يورو للشحن إذا كانوا يريدون تسليم السترة إلى البر الرئيسي لفرنسا. إذا كان إجمالي 110 يورو تقريبًا لا يخيفك، فيمكنك أن تتوقع استلام سترتك الثمينة في الوقت المناسب لقضاء العطلات حيث من المقرر أن يتم التسليم في موعد لا يتجاوز 17 ديسمبر. وقد أعلنت شركة Microsoft أن عائدات مبيعات السترة سوف يذهب إلى منظمة الحفاظ على الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

على موقعها الإلكتروني المخصص، تروي مايكروسوفت بإيجاز القصة وراء الصورة الرمزية التي سافرت حول العالم. تم التقاط التل الشهير في عام 1996 من قبل المصور الأمريكي تشارلز أورير، الذي عمل في منشورات مثل ناشيونال جيوغرافيك، ويقع التل الشهير في سونوما، كاليفورنيا، على بعد خطوات فقط من مزرعة الكروم. تؤكد Microsoft أن الصورة ظلت دون تغيير منذ التقاطها وتشير إلى أن الفيلم المستخدم في ذلك الوقت، Fujifilm Velvia، كان معروفًا بإنتاج ألوان نابضة بالحياة ومشبعة، ومن هنا جاء العرض النابض بالحياة المعروف.

إذا لم تكن على استعداد لإنفاق أكثر من 100 يورو على سترة قبيحة، فلا تقلق. إذا قمت بالتمرير لأسفل على موقع الويب، فستجد خيار تنزيل الخلفية الأصلية بكل مجدها. لقد وفرت مايكروسوفت إصدارات مناسبة لكل من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، مما يسمح لك بإضافة لمسة حنين إلى أجهزتك فائقة الحداثة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي تكلفة سترة Windows XP القبيحة؟

يبلغ سعر سترة Windows XP القبيحة 64.95 يورو، بغض النظر عن حجمها.

2. كم هي الضرائب والشحن للسترة؟

سيحتاج العملاء إلى إضافة 13 يورو للضريبة وحوالي 30 يورو للشحن إذا كانوا يريدون تسليم السترة إلى البر الرئيسي لفرنسا.

3. متى يمكنني أن أتوقع تسليم السترة؟

ومن المقرر أن يصل التسليم في موعد لا يتجاوز 17 ديسمبر.

4. ما هي المنظمة التي ستستفيد من مبيعات السترة؟

ستذهب عائدات مبيعات السترة إلى منظمة Nature Conservancy، وهي منظمة غير حكومية مكرسة للحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي.