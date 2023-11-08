حياد ما بعد الشبكة: كيف يؤثر على سرعة الإنترنت وإمكانية الوصول إليها

في قرار تاريخي، ألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوائح حياد الإنترنت في عام 2017، مما أثار جدلاً ساخنًا حول مستقبل الإنترنت. الحياد الصافي، وهو المبدأ القائل بأن جميع حركة المرور على الإنترنت يجب أن تعامل على قدم المساواة، كان ينظر إليه من قبل الكثيرين على أنه حجر الزاوية لإنترنت مجاني ومفتوح. ومع ذلك، مع إلغائه، أثيرت مخاوف بشأن التأثير المحتمل على سرعة الإنترنت وإمكانية الوصول إليها.

ما هو صافي الحياد؟

الحياد الصافي هو المبدأ الذي يقضي بضرورة التعامل مع جميع حركة المرور على الإنترنت على قدم المساواة، بغض النظر عن مصدرها أو وجهتها. فهو يضمن عدم قدرة مقدمي خدمات الإنترنت (ISP) على التمييز ضد أنواع معينة من المحتوى أو تفضيل مواقع أو خدمات معينة. بموجب الحياد الصافي، يُطلب من مزودي خدمة الإنترنت توفير نفس مستوى الوصول والسرعة لجميع مستخدمي الإنترنت.

كيف يؤثر إلغاء الحياد على سرعة الإنترنت؟

بدون لوائح حيادية الشبكة، أصبح لدى مزودي خدمات الإنترنت الآن القدرة على التحكم في حركة المرور على الإنترنت ومعالجتها. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يبطئوا أو يخنقوا بعض مواقع الويب أو الخدمات مع إعطاء الأولوية للآخرين. ويمكن لمزودي خدمات الإنترنت إنشاء "ممرات سريعة" للشركات الراغبة في دفع المزيد، مما يترك الشركات الصغيرة والأفراد بسرعات أبطأ. وقد أثار هذا مخاوف من أن سرعة الإنترنت قد تصبح معتمدة على القدرة على الدفع، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص.

ما هي الآثار المترتبة على إمكانية الوصول إلى الإنترنت؟

يثير إلغاء الحياد الصافي أيضًا مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الإنترنت. بدون وجود لوائح، من المحتمل أن يقوم مزودو خدمات الإنترنت بحظر أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب أو خدمات معينة. وقد يكون لذلك تأثير كبير على المجتمعات المهمشة، التي تعتمد على الإنترنت للحصول على المعلومات والتعليم والتواصل. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى خنق الابتكار والمنافسة، حيث قد تكافح الشركات الناشئة الصغيرة للتنافس مع الشركات الراسخة القادرة على تحمل تكاليف الوصول بشكل أسرع.

ما الذي يمكن فعله لضمان سرعة الإنترنت وإمكانية الوصول إليه؟

يجادل المدافعون عن الحياد الصافي بأن إعادة اللوائح التنظيمية أمر بالغ الأهمية لضمان إنترنت عادل ومفتوح. وهم يعتقدون أنه ينبغي التعامل مع مقدمي خدمات الإنترنت على أنهم شركات نقل عامة، على غرار شركات الهاتف، التي يتعين عليها توفير وصول متساو لجميع المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز المنافسة في سوق مزودي خدمة الإنترنت والاستثمار في البنية التحتية العامة للنطاق العريض يمكن أن يساعد في التخفيف من الآثار السلبية المحتملة للإلغاء.

في الختام، أثار إلغاء حيادية الإنترنت مخاوف بشأن مستقبل سرعة الإنترنت وإمكانية الوصول إليها. بدون وجود لوائح، يتمتع مزودو خدمة الإنترنت بالقدرة على التحكم في حركة المرور على الإنترنت ومعالجتها، مما قد يؤدي إلى سرعات أبطأ ومحدودية الوصول. يُنظر إلى إعادة لوائح الحياد الصافي وتعزيز المنافسة في سوق مزودي خدمة الإنترنت على أنها حلول محتملة لضمان إنترنت عادل ومفتوح للجميع.