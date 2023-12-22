فرص جديدة لإجراء فحوصات التصوير الشعاعي للثدي المتنقلة في مقاطعة وارن

تقدم Premier Health فحوصات تصوير الثدي بالأشعة السينية مريحة ويمكن الوصول إليها للنساء المنشغلات في مقاطعة وارين من خلال مدرب التصوير الشعاعي للثدي المتنقل. يسافر المدرب إلى العديد من الشركات والأماكن العامة والفعاليات في جميع أنحاء جنوب غرب أوهايو، ويوفر تكنولوجيا التصوير المتقدمة للكشف عن سرطان الثدي.

مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الشعاعي للثدي ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، فإن مدرب التصوير الشعاعي للثدي المتنقل يملكه ويديره مركز أتريوم الطبي في ميدلتاون. يوفر هذا الحل المبتكر الفحص المباشر للنساء، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة والمواعيد غير المريحة.

لتحديد موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة، يمكن للنساء الاتصال بالرقم (855) 887-7364. تتوفر عدة تواريخ وأوقات للمواعيد في شهر ديسمبر في مواقع مختلفة في مقاطعة وارن:

- الثلاثاء من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً. في مركز SureCare الطبي، سبرينجبورو

– الخميس 21 ديسمبر من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً. التصوير في مستشفى ميامي فالي - سبرينجبورو

– الأربعاء 27 ديسمبر من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً. في مركز دولان ومور دولان للعافية العائلية، لبنان

– الخميس 28 ديسمبر من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً. في هيلث سورس أوف أوهايو، لبنان

تلتزم Premier Health بجعل تصوير الثدي بالأشعة السينية أكثر سهولة وملاءمة للنساء في مقاطعة وارين. ومن خلال جلب مدرب التصوير الشعاعي للثدي المتنقل إلى مواقع مختلفة في المنطقة، يأملون في تشجيع المزيد من النساء على إعطاء الأولوية لصحتهن وإجراء فحوصاتهن السنوية.

للحصول على معلومات إضافية حول عملية تصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة والمواقع المتاحة، يمكن للأفراد المهتمين زيارة www.premierhealth.com/mobilemammo أو البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي]. استفد من هذه الفرصة الجديدة وأعط الأولوية لصحتك من خلال تحديد موعد لتصوير الثدي بالأشعة السينية المتنقلة اليوم!