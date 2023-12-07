Portage City تتبع خطة تنشيط لممر South Westnedge التجاري

تتخذ مدينة بورتاج خطوات استباقية لمعالجة الانخفاض في قيم العقارات التجارية في الممر التجاري لشارع ساوث ويستنيدج، وهو مركز كان مزدهرًا في السابق وواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة. وكان لانخفاض قيمة العقارات تأثير سلبي على عائدات الضرائب لمختلف الخدمات العامة والمنظمات في المنطقة.

شهد مركز Crossroads Mall والممتلكات المحيطة به انخفاضًا تدريجيًا في القيمة خلال العقد الماضي. ومن عام 2017 إلى عام 2022، شهد الممر انخفاضًا مذهلاً بنسبة 37٪ في قيمة ضريبة الأملاك، حيث انخفضت من 80 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. وقد أدى هذا الانخفاض أيضًا إلى وجود فائض في المساحات التجارية الشاغرة.

وإدراكًا لأهمية عائدات الضرائب هذه للخدمات الأساسية مثل التعليم والمكتبات والنقل، فإن مدينة بورتاج حريصة على معالجة هذه المشكلة. وشدد مدير المدينة بات ماكغينيس على ضرورة إزالة العقبات في القوانين الحالية التي قد تثبط الاستثمارات الجديدة والحفاظ على التواصل المفتوح مع أصحاب العقارات الحاليين.

ولتحفيز إعادة الاستثمار التجاري الخاص، تدرس بورتاج تنفيذ الخطة الانتقالية لمنطقة مفترق الطرق. تهدف هذه المنصة إلى تقليل التدخل الحكومي مع ضمان امتثال العقارات الواقعة على طول South Westnedge Avenue للقوانين واللوائح اللازمة.

أحد الحلول المحتملة التي يتم استكشافها هو تمويل الزيادة الضريبية، حيث سيتم استخدام ضرائب المبيعات والدخل المستقبلية الناتجة عن زيادة قيمة العقارات لإعادة الاستثمار في البنية التحتية المادية للحي. ومن خلال الاستفادة من البرامج الفيدرالية وبرامج الولايات، يأمل بورتاج في الحصول على هذه الموارد المالية المحتملة.

بالإضافة إلى الجانب المالي، يسعى مسؤولو المدينة بنشاط للحصول على مدخلات حول كيفية جذب شركات جديدة وملء المساحات التجارية التي أصبحت شاغرة. والهدف هو خلق بيئة تحفز الاستثمار الخاص وتولد فرص العمل والنمو الاقتصادي.

تمثل خطة تنشيط الممر التجاري لشارع South Westnedge Avenue جهدًا كبيرًا من جانب Portage لاستعادة الحيوية السابقة للمنطقة. ومن خلال التركيز على التعاون والاستثمارات الإستراتيجية، تهدف المدينة إلى إنشاء منطقة جذابة ومزدهرة ستكون مرة أخرى نقطة جذب للاستثمار الخاص وتساهم في النمو الاقتصادي لسوق بورتاج.