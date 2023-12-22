بورشه تكشف عن 911 GT3 R الجديدة: قوة لا يستهان بها

طرحت بورشه مؤخراً سيارة 911 GT3 R، وهي سيارة سباق قوية من المقرر أن تهيمن على حلبة السباق. وفي موسم السباقات الافتتاحي هذا العام، ستتنافس سيارة GT3 R في بطولات GT3 العالمية ضد موديلات منافسة مثل Corvette C8.R، وFerrari 296 GT3، وAston Martin Vantage AMR، وLamborghini Huracan GT3 Evo. وابتداءً من العام المقبل، ستصبح سيارات GT3 مؤهلة للمشاركة في سباق لومان المرموق لأول مرة. يمثل هذا فرصة مثيرة لسيارة GT3 R لإثبات قوتها على الساحة الدولية.

على عكس الاعتقاد الشائع، تنتج بورشه فقط نسختين للسباق من سيارة 911 الشهيرة: نسخة GT3 Cup للمبتدئين وGT3 R عالية الأداء. تشبه كأس GT3 سيارة الطريق ولكنها تستخدم بشكل أساسي في البطولات ذات الطراز الواحد، بينما تم تصميم GT3 R خصيصًا للتنافس مع شركات تصنيع السيارات الأخرى. وبطبيعة الحال، تأتي سيارة GT3 R بسعر أعلى، حيث تبلغ تكلفتها 511,000 جنيه إسترليني قبل الضرائب، مقارنة بسعر كأس GT225,000 البالغ 3 جنيه إسترليني.

على الرغم من أن سعر GT3 R قد يكون أعلى، إلا أن كلا السيارتين توفران قدرات مماثلة في السرعة على الخط المستقيم. تستخدم سيارة GT3 Cup محركًا مسطحًا سعة 4.0 لترًا بقوة 510 حصانًا ويزن حوالي 1,240 كجم. من ناحية أخرى، تتميز GT3 R بمحرك أكبر سعة 4.2 لتر بسحب طبيعي، ينتج 565 حصانًا. في حين أن GT3 R أثقل قليلاً من GT3 Cup ولديها قوة سحب أكبر، يمكن لكلا السيارتين الوصول إلى سرعات تزيد عن 260 كيلومترًا في الساعة (162 ميلًا في الساعة) على الطريق المستقيم الرئيسي لمسار Estoril.

يُعزى ارتفاع تكلفة GT3 R إلى التعديلات الشاملة التي تم إجراؤها لتحسين أدائها على المسار. على عكس كأس GT3، الذي يخضع لتغييرات قليلة من سيارة الطريق، تتطلب GT3 R تعديلات كبيرة للوفاء بلوائح GT3 والبقاء في وضع تنافسي. ونتيجة لذلك، يستغرق بناء GT3 R وقتًا أطول بخمس مرات من بناء GT3 Cup ويتطلب منطقة سباق منفصلة.

ولتعزيز الديناميكيات الهوائية، يميل محرك GT3 R بمقدار 5.5 درجة، مما يسمح لبورشه باستخدام موزع هواء أكثر كفاءة وتوليد قوة سفلية إضافية. وتساهم هذه الميزة الفريدة في تحقيق أوقات دورات GT3 R السريعة حول مسار Estoril، حيث تكون السيارة أسرع بحوالي أربع ثوانٍ من كأس GT3. بالإضافة إلى ذلك، تتميز سيارة GT3 R بالعديد من عناصر التصميم المبتكرة، مثل المبرد المثبت مركزيًا في الخلف لتحسين الحماية من الاصطدام وذراع تعديل التوجيه الفريد الذي يسهل تغييرات السائق أثناء السباقات.

على الرغم من أن GT3 R قد تبدو بسيطة نسبيًا مقارنة بسيارات السباق الأكثر تقدمًا، إلا أنها آلة متطورة للغاية خلف الكواليس. يشيد ميكانيكيو بورشه بالتصميم المبتكر للسيارة، قائلين إن العمل عليها سهل وفعال بشكل لا يصدق مقارنة بالموديلات السابقة. ومع القدرة على تغيير مجموعة العجلات الأمامية بالكامل، بما في ذلك الفرامل، خلال 90 ثانية فقط، تعد سيارة GT3 R بمثابة شهادة على التزام بورشه بالتميز الهندسي.

وفي الختام، تعتبر 911 جي تي3 آر الجديدة سيارة سباق هائلة تجمع بين القوة والسرعة والهندسة الدقيقة. بفضل تصميمها الأنيق وميزاتها المتقدمة، فهي مهيأة لإحداث تأثير كبير في عالم سباقات GT3. يمكن لعشاق بورشه وعشاق السباقات على حد سواء أن يتطلعوا إلى مشاهدة أداء GT3 R المثير للإعجاب على المضمار.