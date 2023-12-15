يمتد Andale Cantina إلى وسط مدينة بوفالو مع بار New Tequila

أنديل كانتينا، سلسلة مطاعم مكسيكية شهيرة، تجلب نكهاتها وأجواءها النابضة بالحياة إلى وسط مدينة بوفالو مع افتتاح بار تيكيلا جديد. يقع الموقع الجديد، المعروف باسم Andale Tequila Bar، في 500 Seneca، ليحل محل المساحة التي تركتها شركة Compass Run شاغرة في وقت سابق من هذا العام.

يعد بار التكيلا الجديد المملوك لشركة Amigos Del Pueblo Cuatro Inc.، الشركة التي تقف وراء Andale Cantina، تجربة فريدة من نوعها للمستفيدين. في حين أن الديكور سيشبه ديكور مواقع Andale Cantina الموجودة في Depew وWilliamsville وEast Amherst، فإن القائمة في Andale Tequila Bar ستتميز بلمسة جديدة على مطبخ Mexi-Cal.

وأوضح فرانسيسكو أوديلو، أحد مالكي شركة أميجوس ديل بويبلو كواترو، بالشراكة مع ابن أخيه روبرتو أوديلو، "سنأخذ أفضل ما لدينا وندمجه في منتج واحد، مع تقديم أفكار وعناصر جديدة أيضًا". ويهدف Audelo وزملاؤه إدغار جوزمان وفرناندو جوزمان إلى إنشاء قائمة جذابة ومجموعة مختارة من المشروبات تعرض النكهات الغنية وتنوع المطبخ المكسيكي.

اكتسب Andale Cantina إعجابًا مخلصًا في منطقة بوفالو بسبب أطباقه المكسيكية الأصيلة وأجواءه النابضة بالحياة. مع إضافة Andale Tequila Bar، سيكون لدى سكان وزوار وسط مدينة بوفالو على حدٍ سواء وجهة جديدة للاستمتاع بمجموعة واسعة من التيكيلا والكوكتيلات وقائمة مستوحاة من مزيج النكهات المكسيكية وكاليفورنيا.

يمثل التوسع إلى وسط مدينة بوفالو علامة فارقة مثيرة لشركة Andale Cantina وAmigos Del Pueblo Cuatro Inc. وبينما يتطلع الفريق إلى فتح أبواب Andale Tequila Bar، يمكن للعملاء أن يتوقعوا الاستمتاع بمجموعة من الأطباق اللذيذة والمشروبات المعدة بعناية، كل ذلك بينما ينغمسون في الأجواء المفعمة بالحيوية التي جعلت من Andale Cantina مكانًا محبوبًا في مشهد المطاعم المحلية.