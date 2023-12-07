من المقرر إغلاق مطعم وشاحنة الطعام ShreddRRz نهائيًا

أعلنت المؤسسة المحلية الشهيرة ShreddRRz أنها ستتوقف عن العمل بشكل دائم في منطقة Midstate. وفي منشور صادق على فيسبوك، أعرب المالك عن امتنانه لعملائه وأصدقائهم المخلصين الذين دعموا مشاريعهم في شاحنات الطعام والمطاعم على مر السنين. ومع ذلك، فقد ذكروا أن الوقت قد حان لوضع حد لـ ShreddRRz والخروج من السوق.

تدير شركة ShreddRRz ثلاثة مواقع مختلفة، بما في ذلك شاحنة الطعام الخاصة بها، والمطعم الموجود في شارع Allentown Boulevard في Harrisburg، والموقف في Fresh Market في Hershey. سيتم إغلاق الثلاثة جميعًا بعد نهاية هذا الأسبوع. شارك المالكون الساعات الأخيرة من العمل لمطعم Harrisburg ومنصة Fresh Market، مما أتاح للعملاء فرصة الزيارة للمرة الأخيرة.

تم إنشاء ShreddRRz على يد Rob Billet وRock Kinderman في عام 2016، وسرعان ما اكتسب شعبية في المنطقة. لقد قاموا بتوسيع أعمالهم من خلال افتتاح موقع مطعم فعلي في أبريل 2021 وإنشاء جناح في Fresh Market في عام 2022. ولسوء الحظ، على الرغم من جهودهم، لم يتمكن المالكون من تحقيق المبيعات المتوقعة في هذه المواقع الإضافية، مما دفعهم إلى اتخاذ القرار الصعب بالتقاعد وإغلاق العمل.

سيتوقف ShreddRRz رسميًا عن جميع العمليات يوم السبت 9 ديسمبر. من المؤكد أن المجتمع المحلي والعملاء المخلصين سيفتقدون النكهات الفريدة وخيارات القائمة التي يقدمها ShreddRRz. ومع ذلك، يكون الأمر دائمًا حلوًا ومرًا عندما تقرر مؤسسة محبوبة إغلاق أبوابها.

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