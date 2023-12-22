سجن المخبز القديم في بومبي يكشف عن تاريخ مروع للعمال المستعبدين

اكتشف علماء الآثار اكتشافًا مثيرًا للقلق في مدينة بومبي، حيث اكتشفوا مخبزًا كان أيضًا سجنًا للعمال المستعبدين والحمير. تم العثور على مساحة العمل الضيقة والمظلمة، ذات النوافذ الصغيرة العالية في الجدران والمثبتة بقضبان حديدية، خلال أعمال التنقيب المستمرة في المدينة. من المحتمل أن يكون المسكن الذي يحتوي على المخبز قيد التجديد عندما أدى ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد إلى تدميره. ومع ذلك، فإن العثور مؤخرًا على ثلاث ضحايا داخل إحدى غرف المخبز يشير إلى أن الناس كانوا لا يزالون موجودين وقت ثوران البركان.

غياب الأبواب والاتصالات الخارجية في منطقة الإنتاج، مع وجود مخرج فقط إلى بهو المنزل، يشير إلى أن حركة الأفراد داخل المخبز كانت مقيدة للغاية. ويشير هذا بقوة إلى أن المساحة كانت تستخدم لحبس العمال المستعبدين، مما يحد من حريتهم في الحركة. يشير تأمين النوافذ بقضبان حديدية أيضًا إلى أن أصحابها لجأوا إلى العنف الوحشي للحفاظ على سيطرتهم على قوتهم العاملة المستعبدة.

وبجوار المخبز، توجد منطقة للطحن تظهر عليها فجوات نصف دائرية في ألواح الرصف، وربما تكون منحوتات متعمدة لتنسيق حركة الحيوانات ومنعها من الانزلاق. تتوافق هذه المسافات البادئة مع كتابات أبوليوس، وهو كاتب من القرن الثاني الميلادي وصف العمل المضني الذي يتحمله العمال والحيوانات في المطاحن القديمة.

يقدم هذا الاكتشاف المروع لمحة مثيرة للقلق عن الحياة اليومية للأفراد المستعبدين في بومبي. كان هؤلاء الأفراد المنسيون، بما في ذلك العبيد، يشكلون غالبية السكان ولعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد والثقافة والنسيج الاجتماعي للحضارة الرومانية. ويهدف المعرض المقبل، الذي يحمل عنوان “بومبي الأخرى: حياة عادية في ظل فيزوف”، إلى تسليط الضوء على هذه الشخصيات المهملة ومساهماتها في المجتمع الروماني القديم.